El amor cruza fronteras. Desde Italia hasta Perú. O desde Inglaterra hasta Chile. No hay límites de por medio. Gianluca Lapadula y Ben Brereton lo pueden confirmar. Apostaron por el país originario de sus madres y hoy rebosan de júbilo ante tanto cariño recibido. El ‘Clásico del Pacífico’ de esta noche representará un duelo aparte entre los dos delanteros de historias similares.

Gianluca Lapadula nació en Turín, Italia, y ha hecho toda su carrera futbolística en el país europeo con equipos como el Milan, Genoa, Benevento, entre otros. Sin embargo, siempre tuvo un fuerte vínculo con Perú, pues acá nació su madre. Entonces, el delantero tuvo la gran opción de representar a las selecciones de ambas naciones y, en primera instancia, se decidió por la ‘Squadra Azzurra’.

En 2016 fue convocado por primera vez por la selección italiana y recién el año siguiente debutó con un hat-trick en un amistoso contra San Marino . No obstante, eso no fue suficiente para convencer al equipo europeo y no lo volvieron a considerar.

Ya anteriormente, la selección peruana se había comunicado en diferentes oportunidades con Lapadula para manifestar el interés de contar con él. La respuesta tardó en llegar. Tras no tener oportunidad en la ‘Squadra Azzurra’, el delantero se animó a aventurarse con la ‘Blanquirroja’ desde el 2020, con ya 30 años encima. El resto es historia.

Pese a los cuestionamientos iniciales por su elección tardía, Lapadula demostró que dejaría todo por el equipo. Y así fue . No tardó casi nada en ganarse el cariño de los peruanos. Y, hoy en día, es uno de los jugadores más queridos en la selección. Su constante lucha en el campo y los goles le respaldan totalmente.

La historia de Ben Brereton es semejante, pero con distintos matices. Nació en la ciudad de Stoke-on-Trent, Inglaterra y es ahí donde su aventura futbolística empezó. Al igual que Lapadula, la madre del joven atacante estableció un vínculo muy especial con Chile, por lo que ha tenido la chance de elegir entre los dos países.

De hecho, Ben fue uno de los escogidos por la Federación Inglesa de Fútbol para que brille con la sub 19 de la selección en el Campeonato Europeo de la UEFA de la categoría . Con él como protagonista, al lado de jugadores como Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho, Alexander-Arnold, entre otros, Inglaterra logró salir campeón del torneo.

El delantero perteneció a las divisiones menores del Stoke City, pero su primer hito profesional fue con el mítico Nottingham Forest, equipo que lo cedió al Blackburn Rovers de la segunda división inglesa. Actualmente sigue militando ahí y, pese a ya haber jugado en las menores de Inglaterra, eso no fue impedimento para comenzar un sueño con Chile a sus 22 años.

Reinaldo Rueda ya se había contactado con la madre de Ben para convencerlo de jugar por la selección chilena. Pero recién fue convocado por Martín Lasarte en la última fecha doble de las Eliminatorias antes de la Copa América 2021, torneo donde pudo debutar con ‘La Roja’ . Sus grandes actuaciones y su interés por conocer más de la cultura del país mapocho despertaron el afecto incondicional de la gente.

Desde que comenzó sus andanzas con la selección peruana, a Gianluca Lapadula se le hizo difícil celebrar su primer gol. Pese a que destacaba siempre en el campo, la celebración de un tanto suyo se vio frustrada en varias oportunidades.

De hecho, su primera conquista recién la pudo festejar en su séptimo partido oficial con la ‘Blanquirroja’. Fue ante Ecuador en la Copa América 2021, el torneo donde pudo relucir su mejor nivel.

Ya son 13 partidos los que ha jugado Lapadula entre Eliminatorias y Copa América con un saldo de cuatro goles y dos asistencias . Además, tiene una deuda pendiente en el clasificatorio sudamericano, pues aún no ha marcado ningún tanto. Ahora espera terminar con esa racha negativa ante Chile en Lima, donde es duda por una lesión muscular.

Más allá de estas estadísticas, el delantero peruano aporta mucho en el juego del equipo y es muy buena referencia en ofensiva. Además, su sacrificio es enorme y nunca se rinde, a pesar de que esté muy golpeado o tenga los dientes rotos.

Por su parte, Ben Brereton no tardó tanto en celebrar su primer gol con la selección chilena. En su segundo partido representando a ‘La Roja’, el joven atacante inició su aventura goleadora. Fue ante Bolivia por la Copa América 2021.

Ben ya ha disputado cinco duelos con el país sureño y su balance es de un gol y una asistencia . El ‘Lapadula’ chileno espera mejorar su racha en su estreno en Eliminatorias para ayudar al equipo a seguir soñando con la clasificación al Mundial Qatar 2022.

Tiene las condiciones para lograrlo. “Estoy más duro y más físico ahora y más seguro”, dijo recientemente en una entrevista con ‘The Sun’. Ben sabe explotar sus cualidades por las bandas, donde puede hacer mucho daño a Perú. De hecho, es consciente de que el partido no será nada fácil, pero dará todo por conseguir una victoria.

“Es un partido difícil, pero sé que los chicos y el equipo está motivado. Vamos a dar lo mejor para ojalá poder ganar”, dijo Brereton en la previa del encuentro.

Luego de la Copa América, el futuro de Lapadula permaneció en incertidumbre. Se esperaba que un equipo de la Serie A lo fiche, pero eso no sucedió y ahora vive un nuevo capítulo con el Benevento en la Serie B.

El arranque de temporada fue relativamente complicado. De hecho, en sus primeras presentaciones arrancó en la banca de suplentes, pero eso cambió a partir del 21 de septiembre. Lapadula anotó un hat-trick tras ingresar en el segundo tiempo del duelo ante Cittadella y, a partir de entonces, es titular indiscutible.

El ‘Bambino’ ya ha disputado cinco partidos en la presente temporada con el Benevento, los últimos dos como titular, y ha celebrado cuatro goles . Ahora espera seguir aumentando su cuenta goleadora, pero antes asumirá la fecha triple con la selección peruana.

Ben Brereton ha tenido un arranque espectacular. La convocatoria con la selección chilena le ha caído muy bien y, actualmente, está brillando con muchos goles en la Championship, segunda división inglesa.

En la presente campaña con el Blackburn Rovers, el delantero de 22 años ha convertido 10 goles y ha dado una asistencia en 11 partidos disputados . Incluso, siete de esos goles los anotó en sus últimas cuatro presentaciones.

Así llega Ben bien entonado para el partido contra Perú. El atacante del Blackburn Rovers busca seguir extendiendo su racha con la selección chilena y por ello, la ‘Blanquirroja’ será su primera prueba.

Sea como fuere, no hay dudas de que el duelo aparte entre Lapadula y Brereton sacará chispas en un valioso ‘Clásico del Pacífico’. Este partido será trascendental para ambos jugadores y sus selecciones, pues se encuentran en una situación adversa en las Eliminatorias y una derrota puede significar el adiós definitivo al sueño mundialista.

