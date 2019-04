Perú vs. Chile EN VIVO: hoy por hexagonal final del Sudamericano Sub 17 | Vía Movistar Deportes

Perú vs. Chile EN VIVO ONLINE: este viernes EN DIRECTO por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17, desde las 9:10 de la noche (hora local) en el estadio de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, con transmisión de Movistar Deportes. El 'Clásico del Pacífico' en esta categoría puede acercar a una de las selecciones al Mundial a jugarse en Brasil.

En la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17, Perú enfrenta a Chile en la repetición del duelo que jugaron ambas selecciones en la fecha inaugural del torneo de menores y que terminó empatado sin goles.

Pero ahora la situación es diferente. Ambos equipos llegan con más recorrido y también con mayor presión porque se encuentran en la etapa decisiva rumbo al Mundial Brasil 2017. El que gane en este choque, sea Perú o Chile, estará con pie y medio en el torneo FIFA que se jugará entre octubre y noviembre.

Perú y Chile lograron su clasificación al hexagonal final del Sudamericano Sub 17 en la última fecha de la fase de grupos, en la que ambos ganaron sus partidos ante Bolivia y Ecuador, respectivamente. Sin embargo, en el inicio de la ronda final, la bicolor empató 0-0 con Argentina y la 'Rojita' venció a Ecuador.

Este choque será clave en las aspiraciones del equipo de Carlos Silvestri en busca de llegar al Mundial que originalmente se iba a disputar en el país. De ganar, la tabla de posiciones quedaría bastante apretada, pero dejaría a la rojiblanca con muchas chances de meterse entre los cuatro primeros y asegurar el cupo.

Una derrota complicaría las chances de la selección peruana que, en el peor de los casos, podría quedarse a tres puntos de la zona de clasificación y su margen de error se reduciría.

Se espera que al igual que en las fechas anteriores, el estadio de la Universidad San Marcos luzca un marco importante de público para alentar a la selección peruana Sub 17, en su intento por darle una gran alegría al país. ¡Sí se puede!

Perú vs. Chile: probables alineaciones

Perú: Massimo Sandi; Kluiverth Aguilar, José Racchumick, Joao Montoya, Mathías Llontop; Rafael Caipo, Yuriel Celi, Alessandro Burlamaqui, Paulo de la Cruz, Carlos Ruiz; Oscar Pinto.



Chile: Julio Fierro; David Tati, Daniel González, Patricio Flores, Cristian Riquelme; Vicente Pizarro, César Pérez, Alexander Oroz; Alexánder Aravena, Gonzalo Tapia, César Díaz.