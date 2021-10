Conforme a los criterios de Saber más

Los Perú-Chile siempre generan grandes expectativas. Son esos clásicos que duran más de 90 minutos y en los que se juega incluso semanas antes de que el árbitro de el pitazo inicial. Ubicados en el séptimo y octavo puesto de las Eliminatorias, respectivamente, y a falta de nueve partidos por jugar, el sueño mundialista podría decidirse en el duelo de este jueves 4 de octubre (8 p.m.) en el Estadio Nacional. La selección peruana “está obligada a ganar por ser local”, nos dice Juan Carlos Letelier (Valparaíso, 1959), exfutbolista chileno que llegó al fútbol peruano en 1992 para ser campeón con Universitario y regresó en 1994 para consagrarse con Sporting Cristal. Delantero de metro 84, autor de 19 goles con la ‘Roja’, el ‘Llanero Solitario’ conversó con Deporte Total de cara al ‘Clásico del Pacífico’.

–Se viene un Perú-Chile, ¿quién parte como favorito?

Creo que ambas selecciones llegan en las mismas condiciones. Tanto Chile como Perú presentan jugadores lesionados, han sufrido derrotas en la última fecha . Pero la selección peruana, por ser local, tiene que ganar. Para nosotros será importante sacar un buen resultado porque después vienen dos partidos en casa en los que tenemos que sumar seis puntos sí o sí. Es difícil obtener nueve puntos pero sí debería ser siete, sino se nos complica la posibilidad de ir al próximo Mundial.

–¿Es un partido de descarte? ¿El que pierde se va despidiendo de Qatar?

Chile, más allá del resultado con Perú, tiene la opción de jugar dos partidos en casa que deberá ganar. Igual dependerá mucho de lo que pase en Lima. Creo que esta fecha triple decidirá quiénes irán a Qatar.

–¿Este partido es lo más parecido a lo vivido en 1997?

Los Perú-Chile siempre están en ese contexto, aunque esta vez faltan fechas por delante. Hoy estamos en una situación en la que aún no se está peleando de lleno la clasificación, pero Perú está obligado a ganar por ser local. Nosotros somos conscientes que será un partido difícil, como todos los clásicos, pero deben hacer un partido inteligente para sacar, por lo menos, un punto.

–Gary Medel ha dicho que “a Perú debemos ir a ‘matar’”, ¿qué opina?

De la boca para afuera se pueden decir muchas cosas. Pero los partidos hay que jugarlos, no hablarlos. Debemos ser inteligentes y no ponernos a la gente encima. Uno debe ser cauto hasta para declarar. A ‘matar’ no se puede ir, se tiene que ir a ganar. Y para eso hay que jugar bien, algo que no lo hemos venido haciendo.

–¿Las ausencias de Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Eugenio Mena emparejan el partido para Perú que posiblemente no tendrá a André Carrillo?

Son bajas muy sensibles. Vidal y Vargas son los pilares de una selección que está acostumbrada a jugar a un estilo durante los últimos diez años. Mena volvió al equipo y lo ha hecho bastante bien. Pero, bueno, hay que ir a jugar igual. Creo que tenemos jugadores para reemplazarlos y hacer un buen partido.

–¿Martín Lasarte es el técnico idóneo para esta selección chilena que lucha por no quedarse fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva?

Marcelo Bielsa dejó una mentalidad y filosofía de juego que aún perdura. Los técnicos que han llegado a dirigir a la selección se han tenido que adaptar a un estilo ya establecido y ninguno ha podido cambiarlo. Marchando así se han obtenido buenos resultados como ir a dos Mundiales y ganar dos copas América.

–Pero con Lasarte se suponía que iba a haber un cambio generacional, ¿cree que se logró?

No. Aún mantenemos la base de la época de oro del fútbol chileno. Hoy vemos que los jugadores que se van integrando no se acoplan, no han podido reemplazar a los que han ganado tanto. El cambio va a venir, eso sí, pero por ahora no se ha dado. Para los Vidal, Sánchez, Medel, este seguramente será el último Mundial, la última posibilidad. Para lo otro tenemos que esperar. Quizás en la siguiente Eliminatorias o Copa América tengamos un técnico que cambie todo el sistema.

–¿Cuánto afecta a un delantero sumarse a la selección con una escasez de goles en su equipo, como le está pasando a Paolo Guerrero?

La motivación que tienen de representar a su país es mucho mayor al club. A nosotros nos pasa con Eduardo Vargas, por ejemplo. Él estaba en los mejores equipos de Sudamérica y al final no respondía. Pero cuando se ponía la camiseta de nuestra selección todo cambiaba, al punto que es el segundo goleador histórico de Chile. Paolo Guerrero, aunque venga sin meter goles, es un delantero importante, peligroso.

–¿Ben Brereton logró llenar las expectativas siendo un jugador nacionalizado?

Brereton ha respondido bien desde que debutó. Ha sido un buen aporte para nuestra selección. Algo similar les ha pasado a ustedes con Gianluca Lapadula. Creo que hasta ahora lo están haciendo bien.

–Sin Vidal ni Vargas, Alexis Sánchez es el llamado a ponerse el equipo al hombro ante Perú, ¿podrá hacerlo?

Creo que no se trata de que un solo jugador se cargue esa mochila, sino de buscar buenos resultados en conjunto. Alexis es un jugador muy importante para nuestra selección, pero está con poco fútbol. En el último partido del Inter no jugó y viene con poquísimos partidos encima. El grupo tiene que ser el que logre un buen resultado.

–¿Cómo eran los Perú-Chile en su época?

Los clásicos siempre son muy bonitos jugarlos. El ambiente es motivador. Pero siempre he creído que deben jugarse de forma inteligente, no de manera agresiva. Menos ahora que hay dos partidos más por delante y una suspensión perjudicaría al equipo.

–¿Qué recuerdos tiene de su paso por el fútbol peruano?

Los mejores recuerdos. El cariño de la gente aún se mantiene pese al poco tiempo que estuve y a los años que ya pasaron. Siempre me encantó estar en Perú, la gente me trató muy bien. Ahora estoy al pendiente de lo que sucede allá, del fútbol peruano también. Vi el regreso de Jefferson Farfán y el golazo que metió de tiro libre.

–¿Cree que Jefferson Farfán está para disputar las Eliminatorias con el exigente nivel que conlleva el torneo, pese a no estar al cien por ciento físicamente?

Él siempre ha sido un jugador muy importante para el fútbol peruano, pero creo que no es bueno que esté porque en esta instancia en la que está la selección peruana, los jugadores deben estar al cien por ciento. No desmerezco lo que puede hacer Farfán, pero creo que el técnico siempre va a querer estar con los jugadores en su mejor forma. Aquí se pierde o se gana mucho. Los jugadores que entran deben jugar los 90 minutos al más alto nivel, no que entrarán dos minutos a resolver un partido. Acá tuvimos el caso de Arturo Vidal que varias veces jugó lesionado, fue a jugar un Mundial recién operado.

