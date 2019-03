Perú vs. Chile: Juan José Oré habló sobre debut de la Bicolor en Sudamericano Sub 17 La selección peruana arranca su participación en el Sudamericano Sub 17 y Juan José Oré lanzó sus impresiones previo al debut frente a Chile

Juan José Oré dirigió a la mayoría de jugadores de la Selección Peruana Sub 17. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)