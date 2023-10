Juan Reynoso, entrenador de la selección peruana, pasó un incómodo momento antes de iniciar la conferencia de prensa programada para este miércoles 11 de octubre en Santiago de Chile.

El estratega nacional manifestó su molestia por los problemas técnicos que no permitieron que se desarrolle una rueda habitual con los medios de comunicación.

Además, también apuntó que no se respetó el horario pactado para la mencionada cita con los hombres de prensa.

“Sus colegas (periodistas) son demasiados y me parece no respetan los tiempos. Era para iniciar 11:30 a.m. y creo que todos nos merecemos el respeto para iniciar a esa hora”, dijo visiblemente molesto.

“No estamos como en un mercado poniendo las cámaras y los micrófonos. Por lo menos en Perú intentamos hacerlo a la hora”, agregó.

Juan Reynoso discutió con prensa chilena en conferencia de prensa: "Esto no es un mercado". Llegaron sobre la hora, con problemas de audio y demás, mencionan los asistentes en el video de @bcscanal6. Interesante clima en la previa del partido entre Chile y Perú por Eliminatorias. pic.twitter.com/QN0fiqIi6u — Manuel Carranza Salas (@CarranzaSalas94) October 11, 2023

Perú y Chile se enfrentarán este jueves desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por la tercera fecha de las Eliminatorias sudamericanas 2026.

La blanquirroja busca su primera victoria por Eliminatorias en Santiago. Ambas selecciones llegan con apenas un punto de las primeras dos fechas.