Chile resolverá su once inicial en el avión de esta tarde rumbo a Lima. Después de la última práctica de la ‘Roja’, el técnico Martín Lasarte decidirá, sobre todo, si podrá contar o no con Charles Aránguiz. Así llegará el próximo rival de la Blanquirroja: con cinco bajas y con la misma obligación de sumar para no lamentar una eliminación mundialista anticipada. Eso es lo primero que debe anotar Ricardo Gareca para ganarle por primera vez a la ‘Roja’ en Eliminatorias: Chile es un equipo que llegará al límite, con un once titular que podrá variar a último minuto.

Luego de ver la cobertura de los medios chilenos a su selección, queda en evidencia una preocupación mayor que se ha ido aliviando en las últimas horas. Aránguiz demoró en llegar a Santiago (perdió su vuelo en Madrid) y, además, aterrizó en la capital sureña con molestias musculares. Sin embargo, el hombre del Bayer Leverkusen, pudo participar de las dos últimas prácticas de la ‘Roja’, aunque sin exigirse al cien por ciento.

Según lo que reportan desde Santiago, así no esté en su mejor versión, Aránguiz está en el plan A de Lasarte por una razón particular: es el volante central con más vocación ofensiva. Su presencia es fundamental para dominar el mediocampo y para tener una opción más de ataque. Chile quiere ganar en Lima. Está en los cálculos de casi todos los programas de análisis en el vecino país del sur.

Gareca debe estar atento a un equipo que buscará todas las formas de atacar, a pesar de sus bajas. Y también entender, que la ‘Roja’ llega debilitada por la banda izquierda con la ausencia de un indiscutible como el lateral izquierdo, Eugenio Mena. En un panel de ESPN Chile “festejaban” que André Carrillo no arranque mañana, porque el hombre de Al Hilal es el más desequilibrante por esa banda.

Por el otro lado, el buen momento de Mauricio Isla con Flamengo es la otra cara de la moneda en Chile. Es una previsión justa y necesaria planificar que no haga daño por la derecha. A sus 33 años, Isla vive su segunda juventud. La decisión entre Marcos López y Miguel Trauco será una de las más relevantes en las últimas horas para Gareca,

En ataque, es curioso que todas las esperanzas chilenas hoy se centran en el anglo-chileno Ben Brereton, quien recién se estrenó con el cuadro sureño en la última Copa América. De los tres máximos goleadores chilenos en estas Eliminatorias y Copa América, el único que vendrá a Lima es Alexis Sánchez (el jugador a neutralizar, sin duda alguna). Arturo Vidal (ausente por amarillas) y Eduardo Vargas (lesionado) le ceden toda la responsabilidad al ‘Niño Maravilla’ , que solo ha estado alternando minutos con el Inter, después de su regreso a las canchas.

Gareca es un técnico acostumbrado a romper rachas. No le ha ganado nunca a Chile en Eliminatorias. Para derribar esta estadística negativa debe anticiparse a todo. A buscar sacar provecho de esas ausencias en el sector defensivo izquierdo y en la delantera. Además, Chile quedará muy lejos de ser un equipo reunido en su área. Habrá ida y vuelta en el estadio Nacional. Será un golpe por golpe para ir salvando la ilusión mundialista.

Sin sobredosis de optimismo, no es exagerado afirmar que Chile llegaen un momento extremo: con dudas, con urgencias y con bajas importantes en defensa y ataque. Eso no garantiza nada en Eliminatorias, pero Gareca debe estar convencido que una oportunidad así no se va a repetir en una instancia tan decisiva.

