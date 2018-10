El duelo protagonizado entre Perú y Chile en el Hard Rock Stadium dejó diversas incidencias. Entre ellas, la jugada en la que Ángelo Sagal quiso superar en velocidad a Luis Advíncula y el peruano salió victorioso con amplia superioridad El periodista de FOX Sports, Manoel de Tezanos Pinto, criticó duramente a su compatriota tras dicha acción.

"Yo me pregunto, cuando Ángelo Sagal le tiraron a correr la pelota a Advíncula. ¿No ven fútbol o no saben quien es Advíncula? ¿no hay ni un respeto?. Advíncula, el jugador más rápido del mundo. Lo ridículos que se vieron. ¿No ven fútbol?, me lo cuestiono a estas alturas", precisó el comunicador chileno.

Luis Advíncula fue uno de los puntos más altos del encuentro del último viernes en Miami. El 'Rayo' tendrá una nueva prueba para demostrar su gran nivel el día martes 16 de octubre, cuando la selección peruana se mida ante Estados Unidos.

Manoel de Tezanos Pinto, periodista de FOX Sports, tuvo duras críticas en contra de Ángelo Sagal por intentar ganar en velocidad a Luis Advíncula. El hecho se dio durante el Perú vs. Chile (Video: YouTube)

Cabe precisar que dos goles de Pedro Aquino y un autogol con previa jugada de André Carrillo, sirvieron para sellar la goleada 3-0 de Perú sobre Chile.