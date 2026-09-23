Por Redacción EC

La selección peruana tendrá una última oportunidad de subir al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Bicolor se medirá ante Chile este viernes 25 de septiembre por el partido correspondiente al tercer puesto del fútbol masculino, luego de quedar fuera de la final.

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