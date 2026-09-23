La selección peruana tendrá una última oportunidad de subir al podio en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Bicolor se medirá ante Chile este viernes 25 de septiembre por el partido correspondiente al tercer puesto del fútbol masculino, luego de quedar fuera de la final.

El equipo dirigido por Thiago Kosloski cayó 1-0 ante Argentina en las semifinales. El único tanto del encuentro fue anotado por Santiago Espíndola sobre el final del partido, resultado que dejó a la selección peruana sin posibilidades de disputar la medalla de oro.

Chile, por su parte, perdió 1-0 frente a Paraguay en la otra semifinal. Junior Gamarra marcó el único gol del compromiso a los 90+4 minutos y aseguró la clasificación paraguaya a la definición por la medalla de oro. De esta manera, Perú y Chile quedaron emparejados para disputar el bronce.

¿Cuándo juegan Perú vs. Chile por la medalla de bronce?

El partido entre Perú y Chile se disputará este viernes 25 de septiembre de 2026. El encuentro está programado para las 10:00 a. m. (hora peruana).

La organización de los Juegos Suramericanos estableció que el partido por la medalla de bronce se dispute antes de la gran final, que se jugará el mismo viernes por la tarde.

Horarios del Perú vs. Chile

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Chile, Bolivia y Venezuela: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12:00 p. m.

12:00 p. m. México: 9:00 a. m.

9:00 a. m. España: 5:00 p. m.

¿Dónde juegan Perú vs. Chile?

El encuentro se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa, ubicado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina.

El recinto de Newell’s Old Boys ha sido el escenario de los partidos del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y también albergará la definición por las medallas. La programación oficial contempla el duelo por el bronce a las 10:00 a. m. y la final por el oro y la plata a las 3:00 p. m. (hora argentina).

¿Qué canal transmitirá Perú vs. Chile?

En Perú, el partido por la medalla de bronce será transmitido por Movistar Deportes. La señal televisiva ha sido la encargada de transmitir los encuentros de la selección peruana durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Canal: Movistar Deportes.

¿Dónde ver Perú vs. Chile ONLINE?

El encuentro también podrá seguirse mediante las plataformas digitales habilitadas por la señal que cuenta con la transmisión del torneo. Asimismo, El Comercio realizará la cobertura del partido con información, incidencias y todos los detalles del duelo por la medalla de bronce.