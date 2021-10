Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana tendrá una fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022 muy complicada. Tendrá que jugar ante Chile en Lima y luego visitará a Bolivia y Argentina. El ‘Clásico del Pacífico’ será el primer encuentro que tendrá que disputar la blanquirroja. Los chilenos llegan con bajas muy importantes; sin embargo, son un equipo de temer.

El Perú vs. Chile es muy importante para las aspiraciones de ambas selecciones que buscan seguir cerca de los puestos de clasificación al Mundial Qatar 2022. La ‘Roja’ no podrá contar con 5 jugadores, a pesar de ello, tienen en claro que en un clásico cualquier cosa puede pasar.

“La verdad que yo no me detengo a ver las ausencias. En una selección están los mejores jugadores. Cuando uno cuenta con los mejores jugadores, seguramente quienes lo reemplacen serán de sumo cuidado y están a la altura de la gente que sale. Nosotros enfrentamos a la selección de Chile, no a determinados jugadores. Chile es una selección importante en cualquiera de sus situaciones”, declaró Ricardo Gareca sobre las bajas que tiene Chile para enfrentar a Perú.

A la selección peruana le cuesta terminar con el equipo completo cuando enfrenta a Chile. ¿Falta de autocontrol? Repasa las últimas expulsiones frente a 'La Roja'.

La selección chilena no podrá contar para el partido ante Perú con Bastián Yáñez (molestia muscular), Eugenio Mena (lesión en los isquiotibiales derechos), Eduardo Vargas (esguince de tobillo), Francisco Sierralta (desgarro del bíceps femoral izquierdo) y Arturo Vidal. A todos ellos se le podría sumar Charles Aránguiz, quien llega con algunas molestias musculares que serán evaluadas en estos días.

Sin duda, las bajas de Eugenio Mena, Eduardo Vargas y Arturo Vidal son las más resaltantes porque son 3 jugadores claves en el esquema de Martín Lasarte. Sin embargo, el estratega confía lograr un buen resultado en Lima con los jugadores que tiene disponibles.

-ZONA DEFENSIVA-

El arco de Chile está bien resguardado. Tiene a Claudio Bravo que siempre responde de la mejor manera cuando defiende la camiseta de su país. Con 38 años, sigue vigente y mantiene esas reacciones felinas bajo los tres palos. Como reemplazo está Gabriel Arias, portero titular de Racing de Argentina.

Claudio Bravo es el capitán de la selección chilena.

Martín Lazarte, en sus últimos partidos suele jugar con una línea defensiva compuesta por 5 jugadores. Aquí tiene que buscar el primer reemplazo porque Eugenio Mena era el habitual titular como lateral por izquierda. La primera opción para sustituir al experimentado defensor es Sebastián Vegas.

Luego por el sector derecho jugará Mauricio Isla y los tres centrales podrían ser Gary Medel, Guillermo Maripán y Paulo Díaz. Una de las opciones de recambio en esta zona defensiva podría ser Enzo Rocco. Otro que también podría tener minutos es Nicolás Díaz, quien fue la última incorporación tras la lesión de Eugenio Mena.

Chile también podría volver a jugar con línea de cuatro. Los mismos jugadores mencionados están disponibles para ese sistema. Por cómo se han dado los partidos, Gary Medel es el único inamovible en la zaga chilena.

-CHILE SIN VIDAL-

La baja que más podría sentir Chile en el partido ante Perú será la de Arturo Vidal. El volante no podrá estar presente en el ‘Clásico del Pacífico’ por acumulación de amarillas. Lasarte está buscando la mejor opción para reemplazar a su máxima estrella.

Chile puede jugar con tres o cuatro volantes, dependiendo del sistema que vaya a utilizar Lasarte. Las opciones fijas que tiene en la primera línea del mediocampo son Charles Aránguiz y Erick Pulgar. Sin embargo, si es que el jugador del Bayer 04 Leverkusen no logra llegar al encuentro ante Perú podría ser reemplazado por Claudio Baeza o Diego Valdés.

Según la prensa chilena, el principal reemplazo de Arturo Vidal sería Tomás Alarcón. El volante viene de destacar en el presente año en el Cádiz de España. El volante ha estado presente en la totalidad de las convocatorias llevados a cabo por Lasarte desde que reemplazó a Reinaldo Rueda.

Tomás Alarcón solo suma 15 minutos jugados en estas Eliminatorias. (Foto: AFP).

Alarcón ya cuenta con más experiencia a nivel internacional y está listo para cubrir el puesto dejando por Arturo. Sin embargo, también está la opción de Pablo Galdames quien ya reemplazo a Vidal ante Argentina en estas Eliminatorias. El gran problema es que no ha sumado minutos porque recién se ha sumado al Genoa de Italia.

Pablo Galdames marcando a Lionel Messi. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

-CHILE SIN SU GOLEADOR-

La selección chilena puede jugar con dos delanteros y con un delantero acompañado de dos interiores. Para el partido ante Perú, La Roja no podrá contar con su goleador Eduardo Vargas; sin embargo, tiene varias opciones para reemplazarlo.

La primera opción es Alexis Sánchez quien siempre ha sido un dolor de cabeza para los defensas peruanos. Su velocidad, desequilibrio y eficacia en los últimos metros hacen que marque la diferencia en área rival.

Alexis Sánchez regresó a la lista de Chile para afrontar la jornada de Eliminatorias. (Foto: AFP)

El que llega en buen nivel es Ben Brereton Díaz quien es el goleador de Blackburn Rovers de la segunda de Inglaterra. El delantero está con muchas ganas de jugar su primer partido en estas Eliminatorias con la selección chilena. Puede ser colocado en todo el frente de la zona ofensiva.

Otra de las opciones en ataque dentro de la lista de la selección chilena son Felipe Mora, Luis Jiménez, Marcelino Núñez, Carlos Palacios y Jean Meneses, quien fue titular en la derrota La Roja por 3-1 ante Colombia.

(Foto: Agencias)

