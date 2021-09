Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 donde la selección peruana enfrentará a Chile, Bolivia y Argentina. Una de las grandes sorpresas es la convocatoria de André Carrillo quien aun sigue recuperándose de su lesión en la espalda. La presencia del jugador del Al-Hilal en estos encuentros no está garantizada.

No podemos negar que André Carrillo es el jugador más importante de la selección peruana de estos últimos años. Al atacante del Al-Hilal lo vienen evaluando todos los días para saber cómo va evolucionando la lesión en la espalda. Sin embargo, aun no es confirmada su presencia para el partido ante Chile.

“A Carrillo lo vamos a tener que ver acá. Todavía no tenemos los informes generales finales. Los médicos son los que van a decidir. Creo que no es una lesión que le impida ser llamado. Acá pesa mucho el jugador y pesa mucho el ojo clínico del doctor”, así anunciaba Juan Carlos Oblitas la convocatoria de la ‘Culebra’.

Aunque en la selección peruana todavía no pierde la esperanza con André Carrillo, desde su club Al Hilal han anunciado que la lesión en la espalda que padece el jugador le llevará aproximadamente un mes de recuperación. Estas serian la opciones para su reemplazo.

La idea de Ricardo Gareca y todo su comando técnico es no arriesgar a André Carrillo. Recordemos que Perú jugará 3 partidos en 8 días. Así que esperan que al menos llegue a los 2 últimos encuentros a toda máquina. Y si es posible darle algunos minutos ante Chile para que agarre ritmo.

André Carrillo llegará a la selección peruana con una para muy importante. Su último partido fue ante Brasil el 10 de setiembre. Además, no entrena a la par de sus compañeros por la lesión. Llegaría a esta fecha triple en plena recuperación. Ricardo Gareca tendrá que ver qué es lo mejor para la selección.

El técnico de la selección peruana ya sabe lo que es mandar un once sin André Carrillo. A lo largo de los 83 partidos que dirigió Ricardo Gareca, la ‘Culebra’ no estuvo en el equipo inicial 32 veces ya sea por decisión del ‘Tigre’, lesión o suspensión.

André Carrillo volvió a tener protagonismo en la selección en la segunda rueda de las Eliminatorias a Rusia 2018. Jugó las dos primeras fechas en aquel proceso mundialista y luego no volvió a ser llamado hasta finales del 2016 donde Perú le gana 4-1 a Paraguay en Asunción.

André Carrillo es la principal carta creativa de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

-POSIBLES VARIANTES-

Cuando Ricardo Gareca no utilizó a André Carrillo no solo cambió de jugador. Algunas veces movió su sistema de juego dejando de lado su 4-2-3-1. Probó un 4-4-2 para alinear a Paolo Guerrero y Claudio Pizarro. También ponía a Jefferson Farfán por las bandas para darle mayor peso ofensivo 5-4-1 como lo hizo ante Brasil en las semifinales de la Copa América donde el atacante no pudo estar por suspensión.

Esta vez Ricardo Gareca también podría probar el 4-4-2 poniendo a Paolo Guerrero junto a Gianluca Lapadula. Esta es la opción que los hinchas peruanos vienen pidiendo en redes sociales. Otra opción es que el goleador del Benevento juegue como extremo derecho. Un puesto que conoce muy bien, pero en el que no se desempeña hace tiempo.

Alguna vez Jhonny Vidales contó que cuando coincidió con Gianluca Lapadula en el Górica de Eslovenia en la temporada 2013-2014, el ‘Bambino’ era extremo. Y sí hemos visto en estas Eliminatorias que también sabe jugar pegado a la línea.

Ahora si Ricardo Gareca también podría utilizar el 4-3-2-1. Aquí podrían entrar Sergio Peña, Wilder Cartagena, Pedro Aquino, Christofer Gonzales, Raziel García o Gabriel Costa. Dependiendo de lo que busca Ricardo Gareca. Más arriba irían Christian Cueva y Edison Flores.

Y si quiere mantener su habitual 4-2-3-1 también tiene variantes. Por ejemplo, en el último partido de la selección peruana, Ricardo Gareca colocó a Christofer Gonzales por el sector izquierdo. ‘Canchita’ también podría hacerlo por la derecha.

Christofer Gonzáles fue titular ante Brasil | Foto: Difusión.

Otra opción sería la de Gabriel Costa quien es figura en Colo Colo de Chile. Además, su equipo juega con el mismo sistema de la selección peruana. El ‘Gabi’ ha jugado en todos los puestos detrás del centro delantero. Cuando le tocó entrar ante Brasil, lo hizo de la mejor manera.

Gabriel Costa tiene gol, hace muy bien el recorrido por las bandas, puede jugar por los lados, saca buenos centros y pisa mucho el área rival. Podría ser una gran opción para reemplazar a André Carrillo. Lo mismo pasa con Raziel García aunque al jugador de Cienciano sí le cuesta dar una mano en defensa.

Estas son las opciones que tiene Ricardo Gareca para suplir a André Carrillo. De los 32 encuentros donde la selección peruana jugó sin la ‘Culebra’ desde el inicio, ganó 12 veces, empató 9 y perdió en 11 oportunidades.

Con 38 años y 133 partidos con la camiseta ´verdeamarela´Dani Alves es el hombre de la experiancia en el equipo brasileño. Dani Alves y Gabriel Costa disputan el balón durante el partido entre Brasil y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 en la Arena Pernambuco en Recife - Brasil. (Foto: Daniel Apuy | @photo.gec)

