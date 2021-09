El plantel de la selección peruana quedó conformado para la próxima fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 en octubre. Ricardo Gareca decidió potenciar la zona de ataque en esta ocasión, aunque dejó en claro que la presencia de Paolo Guerrero como titular ante Chile podría darse sin mayores problemas.

“Hemos hablado con Paolo, está en la misma situación que la otra vez. No está teniendo continuidad pero siempre ingresa en los segundos tiempos. Está perfectamente físicamente, no tiene molestias ni dolor”, fueron las primeras palabras del ‘Tigre’ en la conferencia de prensa donde reveló la convocatoria.

“No está considerado del inicio por decisiones técnicas, pero siempre tiene participación. Está en opciones de jugar desde el arranque, si así lo consideramos. No tendrá ningún tipo de problema”, agregó. Desde que volvió al Inter de Porto Alegre en agosto, el delantero peruano nunca fue considerado en el once inicial.

Precisamente, ese aspecto podría perjudicar a Ricardo Gareca en el futuro cercano, puesto que serán tres juegos en una semana, lo que requiere de un gran desgaste físico. “No sé si lo podrá hacer los tres partidos, esa es otra cuestión. Tendrá que ver cómo va sucediendo con el tiempo”, resaltó el DT.

Debido a ello, irán cuidándolo, dependiendo de la carga que tenga. “En caso le toque jugar de arranque, veremos cómo estaría para el segundo partido. Pero creemos que está en condiciones de poder jugar desde el inicio”, sentenció Gareca respecto a Paolo Guerrero.

Guerrero todavía no anota en las Eliminatorias Qatar 2022

La ausencia de Paolo Guerrero en gran parte de las Eliminatorias Qatar 2022 se debió a la lesión que arrastraba y hasta ahora solo jugó cuatro partidos en el proceso de clasificación con la selección peruana. No obstante, solo suma 196 minutos y esa poca regularidad ha impedido que pueda celebrar al menos un gol.