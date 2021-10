Conforme a los criterios de Saber más

Todos se han sorprendido por las últimas informaciones del equipo que viene alistando Ricardo Gareca para el Perú vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. Lo que más llamó la atención es las variantes que viene realizando en la zona defensiva. Sobre todo, por la confianza que tiene el técnico en Christian Ramos.

Uno de los grandes problemas de la selección peruana en la zona defensiva. El sector derecho es el que más sufrió en la fecha triple pasada. Es por eso, que Ricardo Gareca viene probando varias opciones en los entrenamientos en la previa al partido ante Chile.

En los partidos de práctica, Ricardo Gareca alineó a Christian Ramos. El central hizo dupla con Alexander Callens. Esa fue una de las sorpresas que viene dejando los entrenamientos de la selección peruana, antes del inicio de la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022.

Si repasamos toda la era de Ricardo Gareca, nos encontraremos con la información que Christian Ramos siempre se terminó ganando la confianza del técnico argentino. Pasó en las Eliminatorias Rusia 2018, donde fue titular e incluso marcó un gol en el partido de repechaje ante Nueva Zelanda.

Christian Ramos conformó la mejor dupla de centrales junto a Alberto Rodríguez en la selección peruana. Ambos se comprendían de la mejor manera y fueron los puntos más altos de blanquirroja. Ricardo Gareca, no ha vuelto a encontrar dos centrales.

Al ‘Tigre’ le ha costado elegir a una buena dupla de centrales. En estas Eliminatorias ha probado varios nombres. Sin embargo, no termina contento con alguno de ellos. En la última fecha triple, el elegido fue Anderson Santamaría y tampoco le fue bien. Es más, fue cambiando en el segundo tiempo del encuentro ante Brasil y el que entró fue Christian Ramos.

Partidos Eliminatorias Dupla de centrales Paraguay 2-2 Perú Zambrano - Abram Perú 2-4 Brasil Zambrano - Abram Chile 2-0 Araujo - Abram Perú 0-2 Argentina Santamaría - Abram Perú 0-3 Colombia Ramos - Abram Ecuador 0-2 Perú Ramos - Abram Perú 1-1 Uruguay Santamaría - Callens Perú 1-0 Venezuela Santamaría - Callens Brasil 2-0 Perú Santamaría - Callens

Por el sector izquierdo, Alexander Callens es inamovible. Se ha ganado muy bien su lugar y es de los mejores en la zona defensiva. El gran problema de Ricardo Gareca es el central derecho. En ese puesto están convocados Carlos Zambrano, Miguel Araujo, Anderson Santamaría y Christian Ramos. Este último podría ser la gran sorpresa ante Chile.

-CHRISTIAN RAMOS ANTE CHILE-

En la previa del Perú vs. Chile se habla mucho sobre Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Jefferson Farfán. Pero uno de los puntos que hay que presentar mucha atención es la zona defensiva. Ricardo Gareca no quiere que la selección peruana vuelva sufrir en este tramo final de las Eliminatorias.

Ante la selección chilena no hay margen de error para Perú. Es por eso, que los defensas tienen que estar bien concentrados. Y no se deben repetir errores como en la fecha triple pesada. Es por eso que Gareca en las prácticas ha decidido alinear a su defensor de confianza, Christian Ramos.

El once que paró Ricardo Gareca en los trabajos previo al duelo ante Chile fue con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, Sergio Peña y Paolo Guerrero.

De los 30 convocados por Ricardo Gareca para esta fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022, Christian Ramos es el defensor que más experiencia tiene jugando ante Chile. El central de la César Vallejo enfrentó 8 veces a la ‘Roja’. Conoce muy bien a los delanteros chilenos y eso podría pesar para ganarse un puesto.

PARTIDOS DE RAMOS ANTE CHILE Chile 1-0 Perú (Copa América 2011) Titular Chile 3-1 Perú (Amistoso) 21/03/12 Titular Perú 0-3 Chile (Amistoso) 11/04/12 Titular Perú 1-0 Chile (Eliminatorias) 22/03/2013 Titular Chile 3-0 Perú (Amistoso) 10/10/2014 Ingresó Chile 2-1 Perú (Copa América 2015) Ingresó Chile 2-1 Perú (Eliminatorias) 11/10/2016 Titular Perú 3-0 Chile (Amistoso) 12/10/2018 Titular

El segundo jugador que tiene más experiencia enfrentando a Chile es Carlos Zambrano. El central de Boca Juniors tiene un historial de cinco encuentros ante el combinando chileno. Sin embargo, su registro en esos partidos no son los mejores, es más tuvo pasajes que le marcaron su carrera con la selección peruana con expulsiones, peleas. Eso sí, su último encuentro por Copa América fue perfecto.

A pocas horas del partido entre Perú vs. Chile, Ricardo Gareca sigue buscando el mejor once para mandar al campo del Estadio Nacional. La selección peruana está obligada a ganar para no alejarse de los puestos de clasificación.

Regresa al once titular (en el último partido Abram y Araujo fueron los centrales).

