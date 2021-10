Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca no deja de soñar. No lo hizo en el camino glorioso hacia Rusia 2018. Tampoco lo hará rumbo a Qatar 2022. Sí, hay bajas dolorosas en el equipo, hay urgencias de ganar, hay nervios molestos y críticas incesantes de por medio. Pero el ‘Tigre’ no renuncia. En el Estadio Nacional, ante la selección chilena, será una nueva final donde las esperanzas de millones de peruanos estarán en juego.

Se vuelve a repetir la trama de las Eliminatorias pasadas. Otra vez tenemos que lidiar con la adversidad. No hay margen de error. Perú debe ganar o ganar, más aún en casa. Curiosamente, Chile se presenta como el antagonista de esta historia. El ‘Clásico del Pacífico’ tiene los ingredientes perfectos para sacar chispas.

Ricardo Gareca guarda cautela. Consciente de la situación actual del equipo, el argentino también afrontará este desafío con el cuchillo entre los dientes. El rival no es nada fácil y las razones sobran.

De hecho, Chile es el tercer equipo que más le ha costado a Perú con Gareca al mando, solo por debajo de Brasil y Colombia . El ‘Tigre’ ha dirigido seis enfrentamientos de la selección nacional contra ‘La Roja’ y el saldo es negativo: dos victorias y cuatro derrotas.

El único triunfo que celebró el técnico argentino en un partido oficial contra Chile fue en la semifinal de la Copa América, donde Perú goleó 3-0. La otra victoria, también por el mismo marcador, fue en un amistoso internacional.

Además, Gareca ha dirigido tres ‘Clásicos del Pacífico’ en Eliminatorias y en todos ganó Chile . Es decir, si mañana el ‘Tigre’ le gana al equipo de Martín Lasarte, significará su primera victoria contra los chilenos en el clasificatorio sudamericano.

- Razones para ilusionarse -

Perú tiene motivos para ilusionarse con una valiosa victoria en Lima. Si bien la ‘Blanquirroja’ tiene bajas valiosas en el plantel, Chile también sufrirá con la ausencia de algunos jugadores importantes.

Arturo Vidal no podrá estar presente en el duelo por acumulación de amarillas. El volante chileno es el máximo goleador de su selección en estas Eliminatorias con cuatro tantos; dos de ellos los festejó en la victoria ante Perú en Santiago en 2020 . Sin duda será una baja importante.

Además del ‘Rey’, tampoco estará - por lesión - Eduardo Vargas, el delantero que más le ha hecho daño a la selección peruana. El atacante del Atlético Mineiro tiene un perfecto balance contra la ‘Blanquirroja’, tras haber clavado siete goles en siete partidos . De hecho, cuatro de los siete tantos lo padeció Gareca en el banquillo.

Además, la única victoria de Chile en las presentes Eliminatorias fue contra Perú. Después empató cuatro partidos y perdió otros cuatro. En cuanto a partidos oficiales, ‘La Roja’ no gana desde hace siete encuentros, cuando se impuso 1-0 sobre Bolivia en la fase de grupos de la Copa América.

Por su parte, la selección peruana hizo un gran papel en la Copa América, donde terminó en el cuarto lugar. Acabado el torneo, y ya con un equipo más afianzado, el combinado nacional volvió a la acción a las Eliminatorias empatando contra Uruguay, ganándole a Venezuela y perdiendo ante Brasil.

Cada vez más, Ricardo Gareca encuentra las soluciones a los problemas del equipo y, poco a poco, apunta hacia la gloria. Ya no hay más tiempo ni partidos que perder. Es octubre y nada es imposible. Ganarle a Chile representará un importante impulso para que el ‘Tigre’ guíe a la selección peruana hacia un nuevo Mundial.

