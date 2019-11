Sin partido a disputarse, la Federación Peruana de Fútbol tendrá que devolver el dinero a los hinchas que compraron sus entradas con anticipación. Y ya anunció que así será.

A través de un comunicado, la FPF confirmó que en los próximos días empezarán la devolución de lo invertido por cada aficionado en las entradas para el Perú vs. Chile, que finalmente no se jugará.

► Selección Peruana no jugará amistoso este martes por decisión del comando técnico

Luego de que los jugadores de Chile decidieran no jugar el amistoso en Lima, la FPF y el comando técnico intentaron encontrar rápidamente un rival para no perder la fecha. Fue imposible y se tomó la decisión que el 19 de noviembre ya no se jugará. Ahora se deberá reintegrar el dinero a sus hinchas.

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la afición en general que debido a la cancelación del amistoso internacional ante la Selección Chilena del martes 19 de noviembre, realizará la devolución del dinero a quienes compraron entradas. La misma se efectuará a través de un proceso en coordinación con la ticketera Joinnus y será anunciado en los próximos días”, dice el comunicado.