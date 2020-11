A tres días del Perú vs. Chile, el conjunto comandado por Ricardo Gareca podría sufrir una sensible baja con miras a la contienda que se disputará en Santiago y, si la situación no es favorable, también contra Argentina en Lima. Este martes, Sergio Peña retornó a la concentración apoyados en un par de muletas.

El mediocampista de la Blanquirroja sintió una molestia en la pantorrilla izquierda durante la práctica desarrollada esta tarde en la Videna. El volante tuvo problemas para continuar con las labores en el primer día que el grupo liderado por el estratega argentino estuvo completo.

Durante la transmisión realizada en las redes sociales de la selección peruana, Sergio Peña abandonó el rondo que hacían todos los integrantes del conjunto nacional. El futbolista del FC Emmen tocó el balón, pero se tomó la zona afectada y finalmente se marchó ante la sorpresa de sus compañeros.

Este miércoles, a primera hora, el jugador de 25 años será sometido a una resonancia magnética para conocer con exactitud cuál es la lesión que padece. Asimismo, se conocerá si el atacante podrá estar en condiciones para algunos de los compromisos que disputará la Bicolor en los siguientes días.

Como se recuerda, la Blanquirroja se medirá este viernes 13 a Chile en Santiago. El duelo por la tercera jornada del camino a la Copa del Mundo Qatar 2022 se desarrollará desde las seis de la tarde.

Mientras que el martes 17, la selección peruana se medirá a la Argentina de Lionel Messi en el Estadio Nacional. El partido empezará a las 7:30 de la noche.

Sergio Peña abandonó el grupo de la selección peruana. (Video: @SeleccionPeru)