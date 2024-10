Perú vs. Chile EN VIVO medirán fuerzas hoy, martes 08 de octubre del 2024 por la fecha 3 del Grupo A del Sudamericano Sub 15, desde el Estadio Ramón Aguilera Costas. En Perú, la transmisión del juego será por DIRECTV Sports Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 16:00 (hora peruana) y 18:00 (hora chilena). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

