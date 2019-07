Perú vs. Chile: tristeza y bronca en narración chilena por el penal de Vargas | VIDEO

"Va a ser gol de Chile y lo vamos a gritar", comentó uno de los narradores de Televisión Nacional de Chile (TVN), cuando el árbitro, luego de revisar el VAR, decretó un penal favorable a La Roja. Era la oportunidad del descuento ante Perú, durante la semifinal de Copa América.

Pedro Gallese atajó el penal de Eduardo Vargas durante el Perú vs. Chile por semifinales de la Copa América. Narradores chilenos se lamentaron. (Video: TVN)

"Y lo vamos a gritar con el alma, igual, aunque quede muy poquito, aunque tal vez no sirva de mucho, vamos a gritar el gol como corresponde, porque es gol de Chile. Le va a pegar Edu Vargas y si anota es el goleador de esta Copa América también. Es importante, hay que gritarlo con todo, aunque no sirva de mucho, qué me importa, es gol de Chile. Vamos. Le va a pegar Edu Vargas, por el descuento, Edu Vargas... No te puedo creer, no se puede pegar un penal así...", dijo el narrador de TVN tras la ejecución del disparo.

Pedro Gallese intuyó que Vargas podía picarle la pelota y esperó su remate en el medio. El arquero de la selección peruana evitó el gol del honor de la 'Roja' y puso la cereza sobre el pastel que fue la goleada de la Blanquirroja por 3-0.