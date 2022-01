Conforme a los criterios de Saber más

Hoy la selección peruana tuvo su último entrenamiento en la Videna de San Luis antes de viajar a Barranquilla. El comando técnico de Ricardo Gareca ha estado pendiente, sobre todo, a la recuperación de Marcos López, uno de los titulares fijos para enfrentar el viernes a Colombia. Para el resto de puestos no hay dudas en la bicolor. A Colombia llegará una selección nacional con el once prácticamente definido. Si López no está al cien por ciento, jugará Nilson Loyola en su lugar, aunque también ha surgido la opción de que Luis Abram juegue como lateral izquierdo (un puesto que ya conoce).

Luego de que todas las pruebas PCR salieran negativas ayer, Gareca recibió la información que podía contar con todos sus convocados para el decisivo duelo de Eliminatorias ante los cafeteros. Sin embargo, esta mañana se confirmó que Pedro Aquino es baja, debido a que tiene una fisura en el quinto metatarsiano. Para evitar una fractura, la decisión es excluirlo para esta jornada doble de Eliminatorias. Su tiempo de recuperación puede ser de hasta un mes.

La práctica será en el Estadio Romelio Martínez, ubicado en Barranquilla.

En los entrenamientos de esta semana, el ‘Tigre’ empezó a definir su once titular, donde persistían dos interrogantes: ¿quién será el lateral derecho y quién acompañará a Alexander Callens en la zaga? Esta inquietud ya terminó de despejarse. Por la banda diestra quien ha sacado ventaja como posible titular es Aldo Corzo, el plan B por ahora es Jhilmar Lora. En tanto, Carlos Zambrano sigue perfilándose como el reemplazo de Christian Ramos.

Sobre el video nocturno propalado por un programa de espectáculos de televisión, Zambrano se defendió en sus redes sociales afirmando que solo estaba cenando con su familia en su restobar ubicado en el sur de Lima. Sin embargo, lo cuestionable aquí es la exposición al contagio de COVID-19 para el resto de integrantes de la selección.

En el resto de zonas, el panorama está muy claro: Gallese inamovible en el arco; Callens firme en la zaga, López es la carta como lateral izquierdo. Al medio, tanto Yotún como Tapia están en buenas condiciones físicas. Adelante, el cuarteto ya está definido con Sergio Peña, André Carrillo, Christian Cueva y Gianluca Lapadula, quien ayer entrenó por primera vez con sus compañeros en el complejo deportivo de San Luis.

Perú y Colombia se enfrentarán en un emocionante partido rumbo al mundial de Qatar 2022.

¿Qué le espera a Perú en Barranquilla? El enviado de América Televisión, Jampool Cuadros, nos informó que la temperatura empieza a calentarse en la mañana, pero que a las 4:00 p.m. (hora del partido) comienza a descender. “Podemos esperar unos 28 grados. Me decían que en el estadio Metropolitano el calor era mayor, pero ayer estuve allí y no se sintió tanto. Este clima es de un verano limeño”, explica Cuadros.

La información que también hemos podido obtener desde Barranquilla es que, aproximadamente, cuatro mil peruanos podrán entrar al estadio, a pesar de que no se ha habilitado una tribuna de visitante en el recinto barranquillero,

MÁS EN DT