Colombia está atravesando un gran momento desde la llegada de Néstor Lorenzo, lo que ha generado un enorme interés entre sus aficionados por seguir al equipo en todos los partidos. En este contexto, la Federación Peruana de Fútbol ha decidido asignar dos sectores exclusivos para los hinchas colombianos para el duelo contra la Selección Peruana, que se disputará el próximo viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m.

Los fanáticos colombianos podrán ubicarse en dos áreas designadas: Oriente Lateral y Occidente Lateral, situadas en una sección contigua a la Tribuna Norte. Ambas zonas tendrán un costo de S/500 y las entradas ya están disponibles para la venta a través del portal Joinnus.

Sectores del Estadio Nacional para los hinchas colombianos en el partido Perú vs. Colombia. (Imagen: FPF)

La FPF indicó que los hinchas colombianos que sean identificados en otras tribunas no podrán ingresar al estadio. Además, aquellos que se encuentren dentro del recinto deportivo en zonas no autorizadas serán retirados y no serán reubicados en las áreas asignadas para los aficionados extranjeros, sin derecho a reembolso de las entradas.

Varios aficionados colombianos viajarán desde su país para el encuentro contra el equipo dirigido por Jorge Fossati. Además, se unirán a ellos miles de ciudadanos colombianos que residen en Perú, lo que se espera resulte en una gran cantidad de seguidores en el estadio.

A menos de una semana del partido, las entradas para los sectores populares Norte y Sur, así como para Oriente Lateral, están agotadas. Para el público peruano, solo quedan disponibles las entradas para Oriente Central. Además, las ubicaciones en Occidente y Pullman están disponibles, con precios que oscilan entre S/500 y S/850.

