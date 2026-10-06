Por Joao Muñoz Tineo

Perú vs. Colombia en vivo

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¿A qué hora juega Perú vs. Colombia HOY por partido amistoso?

El partido de Perú vs. Colombia se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:45 PM (hora peruana y colombiana) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

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Por otro lado, Colombia empató con la selección mexicana 1-1 en el primer amistoso internacional y cayó por la mínima diferencia ante Paraguay.

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La ‘Bicolor’ llega en un momento complicado, luego de caer 2-0 ante Canadá en Montreal, anteriormente, empató 1-1 con México y cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos, dejando dudas en el proceso de Mano Menezes. 

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Perú y Colombia se enfrentan este martes 6 de octubre en un partido amistoso en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.

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La selección peruana afronta su último amistoso internacional en su gira por Norteamérica. Su rival de turno es Colombia, quien llega de caer por la mínima diferencia ante Paraguay.

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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Perú vs Colombia por amistoso internacional desde Miami.

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