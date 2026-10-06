Perú vs. Colombia en vivo
Por otro lado, Colombia empató con la selección mexicana 1-1 en el primer amistoso internacional y cayó por la mínima diferencia ante Paraguay.
La ‘Bicolor’ llega en un momento complicado, luego de caer 2-0 ante Canadá en Montreal, anteriormente, empató 1-1 con México y cayó goleado 4-1 ante Estados Unidos, dejando dudas en el proceso de Mano Menezes.
La selección peruana afronta su último amistoso internacional en su gira por Norteamérica. Su rival de turno es Colombia, quien llega de caer por la mínima diferencia ante Paraguay.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del minuto a minuto del partido de Perú vs Colombia por amistoso internacional desde Miami.
¿A qué hora juega Perú vs. Colombia HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. Colombia se jugará este martes 6 de octubre de 2026 a las 6:45 PM (hora peruana y colombiana) en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos.