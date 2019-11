VER EN VIVO AQUÍ, Perú vs. Colombia EN VIVO VER EN DIRECTO y STREAM vía Latina y Movistar Deportes: juegan HOY ONLINE en amistoso internacional fecha FIFA, desde las 8:30 pm (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami en Estados Unidos. La transmisión estará a cargo de Latina, Movistar Deportes, Caracol TV y beIN Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Las selecciones de Perú y Colombia se verán las caras en una nueva prueba con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022. Será el segundo enfrentamiento del año entre ambos conjuntos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Hard Rock Stadium.

Peru's Paolo Guerrero (C),Colombia's Roger Martinez (L) and Colombia's Davinson Sanchez fight for the ball during a friendly football match between Peru and Colombia at the Monumental Stadium in Lima, on June 9, 2019, ahead of Brazil 2019 Copa America. (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP)

Perú vs. Colombia: horarios del partido

México - 7:30 p.m.

Ecuador - 8:30 p.m.

Perú - 8:30 p.m.

Colombia - 8:30 p.m.

Venezuela: 9:30 p.m.

Bolivia - 9:30 p.m.

Paraguay - 10:30 p.m.

Argentina - 10:30 p.m.

Chile - 10:30 p.m.

Uruguay - 10:30 p.m.

España - 2:30 a.m. (sábado 16 de noviembre)

Perú solo disputará en esta fecha FIFA el partido de este viernes contra Colombia luego de que los futbolistas de la selección chilena decidieran no jugar el amistoso del próximo 19 de noviembre en Lima, debido a la crisis social y política en el vecino país.

El lateral Aldo Corzo, del Universitario de Deportes, afirmó a periodistas esta semana que la selección colombiana cuenta con “grandes jugadores”.

“Acá también tenemos un gran grupo y no dudo que saldrá un buen partido”, aseguró Corzo, cuyo combinado buscará la revancha tras haber perdido por 0-3 contra Colombia en junio, antes de iniciar la Copa América, donde Perú terminó subcampeón.

La principal baja de la selección peruana será la ausencia de Christian Cueva, volante del Santos que no juega en su equipo y no fue convocado por Gareca que argumentó que no lo volverá a llamar hasta que recupere su continuidad y su nivel.

“No sería bueno cargarnos de jugadores que están en esa situación. Sería bastante perjudicial. Aunque a veces hemos hecho algunas excepciones, no es lo ideal”, afirmó el mes pasado Gareca al presentar la convocatoria.

Colombia's Juan Cuadrado (L) and Peru's Renato Tapia vie for the ball during their 2018 World Cup qualifier football match in Lima, on October 10, 2017. (Photo by CRIS BOURONCLE / AFP)

La selección colombiana contará con el regreso de James Rodríguez, quien estuvo ausente en las últimas dos convocatorias por lesión y decisión técnica. El jugador de Real Madrid comandaría el ataque de los ‘Cafeteros’.

Su aparición como titular en el partido aún no está definida, aunque que el seleccionador Carlos Queiroz indicó que todos están disponibles. “Todos están listos y bien para jugar”, contó en conferencia de prensa.

El último juego que disputó James con la selección fue el pasado 28 de junio en el estadio Arena Corinthians, donde Colombia cayó por penales con Chile en los cuartos de final de la Copa América.

El partido será también una oportunidad para el conjunto colombiano de lavar la cara tras su último amistoso, que perdió 3-0 contra Argelia en Niza el mes pasado y se convirtió así en la derrota más estrepitosa sufrida por Queiroz desde que asumió el cargo este año.

Perú vs. Colombia: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Luis Abram, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Renato Tapia, Edison Flores, Cristian Benavente, Gabriel Costa, Sergio Peña, y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo; Wílmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, Yairo Moreno, James Rodríguez; Luis Fernando Muriel y Roger Martínez. DT: Carlos Queiroz.

Perú vs. Colombia: ¿dónde se ubica el estadio?