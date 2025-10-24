Ver Perú vs. Colombia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín) por la primera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 24 de octubre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. Además, en Colombia lo transmitirán también por Caracol TV y RCN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.