Ver Perú vs. Colombia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Atanasio Girardot (Medellín) por la primera fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 24 de octubre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana y colombiana), que son las 8:00 PM de Paraguay, Chile y Argentina, las 5:00 PM de México y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV Sports y DGO lo pasarán para todo el continente sudamericano. Además, en Colombia lo transmitirán también por Caracol TV y RCN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.