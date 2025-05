Ver Perú vs. Colombia Femenino Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero por la primera jornada del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 12 de mayo de 2025, a las 7:30 de la noche (hora peruana), que son las 9:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? DirecTV Sports es el canal oficial que transmite el partido de la selección peruana en Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.