Si hay un nombre que no puede -ni debe- faltar en el top3 de mejores futbolistas que nacieron en esta tierra es Julio César Uribe. Considerado el tercer mejor de América en 1982 por el prestigioso diario El País de Uruguay, detrás de Diego Maradona y Zico, el peruano fue un crack de talla mundial. Apodado el ‘Fuoriclasse’ en Italia y ‘Emperador’ en Colombia, el ‘Diamante’ marcó época con un balón en los pies. Elegante y fino como pocos, una joya que no ha dejado de brillar, sobre todo para el recuerdo del hincha colombiano. A horas del Perú vs. Colombia por Eliminatorias Qatar 2022, Uribe analiza junto a DT El Comercio el encuentro. Palabra autorizada.

—Faltan cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias, ¿clasificamos a Qatar?

Ojalá. Es lo que todos como peruanos queremos y los muchachos son conscientes que deben hacer sus cuatro mejores partidos para poder ganar esa presencia en Qatar 2022.

—Más allá de lo que obviamente todos queremos, el fixture es complicado, ¿no? Colombia y Uruguay de visita, Ecuador y Paraguay de local…

El fixture siempre ha sido complicado. En estas Eliminatorias todos quieren estar, todos sienten que están cerca de Qatar. Estamos igualados en puntos con Colombia (17), Chile y Uruguay tienen 16, Bolivia 15 y Paraguay 13. De los seis, solo dos podrán estar, contando a Ecuador que está tercero. Ojalá estemos nosotros.

—Para usted, ¿quiénes serían los otros dos clasificados y el quinto que iría al repechaje? Sin contar a Brasil y Argentina que ya sacaron su boleto

Brasil y Argentina ya están clasificados. Ecuador podría estarlo esta fecha si gana. El cuarto va a depender de Perú y Colombia, y el de repechaje podría estar entre Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay.

—¿No se animar a dar un pronóstico certero?

No, porque cualquier cosa puede pasar en el fútbol. No siempre el que mejor está es el que va a llegar a lograr el objetivo. El fútbol es impredecible. Lo que sí tengo claro es que nuestro corazón y nuestra mente están con los muchachos para que hagan la actuación que se necesita y poder estar en Qatar.

La práctica será en el Estadio Olímpico Romelio Martínez, y Depor llegó en exclusiva.

—¿Quién llega como favorito al Perú vs. Colombia?

No hay favorito. Más allá de la localía y que Colombia tiene un gran equipo, creo que no hay favorito porque Perú tiene argumentos para hacerle daño también. Colombia es bueno y Perú ha recuperado su mejor momento, su mejor versión, como en el proceso anterior. Va a estar para cualquiera de los dos.

—¿Qué tan complicado es enfrentar a Colombia en Barranquilla?

La parte climática es la más difícil. La deshidratación que genera jugar ahí, aunque a las 4 de la tarde (hora del partido) ya está bajando. Pero el calor que emana de la ciudad es lo que te debilita. Es parte de lo que se va enfrentar Perú. El otro factor es la afición. Es una ciudad muy futbolera y va a alentar a su selección a estadio lleno.

—¿Cuánto influye el público en esta clase de partidos? Colombia nos recibirá con 45 mil hinchas en las gradas y nosotros enfrentaremos a Ecuador con, posiblemente, 50% de aforo en el Nacional

Bueno, yo soy de los que siempre piensan que si a Colombia se le da el 100% de aforo, a Perú se le debe dar igual. Pero está condicionado a cómo está la situación del COVID-19.

—Pasando al partido, ¿cuánto afectará la ausencia de Luis Advíncula, teniendo en cuenta que por esa banda estará Luis Díaz, un extremo veloz y desequilibrante?

Aldo Corzo tratará de controlarlo. Pienso que los mano a mano los ganará Díaz y podría generar mucho problema, pero ese análisis es sobre el papel. En el campo puede que tenga un mal día y Corzo un día brillante. Cuando uno analiza es sobre cualidades, temas técnicos, de psicomotricidad, velocidad, potencia, toma de decisiones, etc. Pero de ahí, en el campo, puede pasar de todo. Por eso te decía, el fútbol es impredecible.

Julio César Uribe compartió el podio con Diego Maradona como los mejores futbolistas de América en 1982

—¿Nos alcanza con Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula para hacerle daño a Colombia?

Creo que Perú apuesta a mantener el cero en el arco y luego a buscar el gol por alguna pelota parada. Recuerda que siempre Perú siempre ha defendido en su propio campo con nueve hombres, sin contar a Lapadula, y el adversario se expone a un contragolpe. A la selección, cuando quiso ser agresiva ofensivamente, los números le quedaron en rojo. Ricardo Gareca sabrá cuándo atacar y cuándo salir de contra para lograr el resultado que se necesita.

—¿La falta de ritmo de un ‘9′ como Lapadula, que suele moverse por todo el frente de ataque, podría disminuir su rendimiento?

No soy partidario de buscar la excusa por la falta de ritmo. Lo que me gusta es apostar y creer. Lo que percibo es que es un gran profesional, que se entrena siempre al cien por ciento y eso significa que está bien, que no le va a costar el tema de la inactividad porque se entrena, alimenta y descansa bien, y está enfocado siempre. Entonces ahí hay razones válidas para confiar en que va a sostener el rendimiento que le ha venido dando a la selección.

—¿Por dónde puede pasar el argumento para soñar con un triunfo histórico en Barranquilla?

Hay que encontrar el gol y meter el partido a donde nos conviene. Que los nervios estén del lado de ellos y no de nosotros. Si nos hacen un gol temprano, van a manejar el partido. Si no lo hacen, será una presión en lo emocional y por ahí, en un descuido, nosotros podemos hacer ese 1-0 que sería espectacular. Más allá de lo propositivo, de todo lo que quieras, en este partido más que nunca hay que apuntar al resultado.

—¿Debemos esperar un partido en el que Colombia maneje el balón la mayor parte del tiempo?

Sí, claro. Eso el técnico lo tiene claro. La tenencia del balón genera un desgaste superior en el adversario, además estará el tema climático. Entonces hay que administrar la pelota con mucha propiedad y atacar de manera muy puntual o contragolpear con inteligencia.

—De los Perú-Colombia que dirigió, ¿cuál es el más complicado que recuerda?

En los cuartos de la Copa América de 2001. Acabamos el primer tiempo 0 a 0. Estructuré un planteamiento defensivo porque era nuestra posibilidad en ese momento. En el entretiempo les dije a los muchachos que el partido estaba donde nos convenía, la idea era llegar a los penales porque no teníamos argumentos ofensivos. Y que no nos equivoquemos porque Víctor Aristizábal estaba jugando a la espalda de José Soto. En el segundo tiempo el gol llegó así, con Víctor ganando la espalda de Soto. De ahí Colombia metió el partido a su terreno y perdimos 3-0. En el otro partido, por Eliminatorias, ya estábamos más completos, más ofensivos. Armamos un 4-4-2 y ganamos 1-0 con gol de Nolberto Solano. Ahí está la muestra que uno tiene que saber utilizar sus capacidades para tratar de ganar y no creo que ahora sea la excepción.

—En 1981, Perú le ganó 2-0 a Colombia en las Clasificatorias rumbo a España 82. Juan Carlos Oblitas calificó ese partido como “uno de los mejores” de la selección. ¿Está de acuerdo?

Coincido con Juan Carlos. Fue uno de los mejores partidos de la selección. Quedó 2-0, pero por todo lo que pasó en el juego, teníamos que haber ganado 5-0 o 6-0. Fue espectacular. Generamos once o doce posibilidades de gol, sacaron goles de la línea, tiros libres… ¡Impresionante! Al final le salió bastante barata a Colombia.

—No se habla mucho de ese partido…

Sí, pues. Pero lo que jugó Perú…¡Ufff! Volúmen ofensivo impresionante. Ocasiones clarísimas de gol. A eso súmale que Colombia prácticamente no llegó a nuestro arco. El 2-0 fue muy corto para todo lo que jugó Perú aquel día.

—¿Qué es lo que más recuerda de su exitoso paso por el fútbol colombiano?

El cariño de la gente, el excelente trato dirigencial, el respeto y la buena relación con los periodistas. Esas son cosas inolvidables. Y la tranquilidad de haber cumplido con mi trabajo en la cancha y fuera de ella.

—De esa época, en los 80, a la nuestra, ¿el fútbol peruano involucionó o se quedó estancado mientras los demás países avanzaron?

El nivel de exportación obviamente es la consecuencia de las pocas apariciones en el torneo local, lo que implica que no hemos avanzando mucho. Entonces para que surjan más jugadores debe haber mejor formación, transparentar muchas cosas. Tiene que aparecer el VAR de una vez por todas para impartir justicia y otras decisiones que generen equidad. Eso seguramente ayudará a generar un mejor universo de jugadores. Pero mientras esto siga así va a ser difícil. Todos los años hay problemas, nunca un torneo se desarrolla de manera normal. Todo el mundo quiere incumplir, hacer lo que quiere, nadie respeta. Así no se avanza, no creo que ese sea el camino.

—Se usó el VAR en la final del 2019 y de ahí no volvió a utilizarse

Habría que preguntar por qué no siguió utilizándose. Fue un tema totalmente experimental. Si ya casi todos los países están alineados con esta herramienta para minimizar los errores, entonces tendría que hacerlo también.

—En América de Cali jugó con Ricardo Gareca, ¿aún mantiene amistad con el ‘Tigre’?

Sí, gracias a Dios tenemos una relación amical correcta.

—¿Es cierto que Ricardo Gareca estuvo en la mira de Pablo Escobar?

No sé, no podría saber eso.

—Julio, en los últimos días Pelé fue internado de emergencia. ¿Qué sensaciones le genera ver a tu ídolo estar mal de salud?

Pelé ha sido el mejor jugador de la historia, de todos los tiempos, sin discusión. Si de números se trata, dime un jugador que haya sido tricampeón mundial y haya marcado más de mil goles. Tenía goles, dribling, pases gol, cabezazo, dominaba ambos perfiles. Sin ninguna duda fue el mejor de todos los tiempos. Después vienen otros y también hay que reconocerlos. Por otro lado, obviamente cuando tu ídolo se encuentra mal hay tristeza y brindamos nuestras oraciones para que ojalá pueda estar con nosotros mucho tiempo. Uno no quiere ver a su ídolo sufrir, lo quiere ver recuperado.

—¿Lo llegó a conocer?

No tuve el privilegio de conocerlo. Pero en algún momento, cuando yo jugaba, expresó una linda opinión sobre este servidor y ahí guardo el recorte. Es una de las entrevistas más hermosas que guardo con mucho cariño. Fue en el 81, pusieron a Pelé al medio, yo a la derecha y Maradona a la izquierda. Era sobre quién era el que más se asemejaba a las cualidades de él.

—Hace poco se perdió en un viaje, ¿qué pasó?

Yo estaba pasando por Ventanilla, iba directo para tomar la Panamericana Norte. Hubo un accidente, entonces puse el waze para salir. Me empezó a llevar 200 metros aquí, 200 metros allá, derecha, izquierda… Llegó un momento en el que me dice que tome Trapiche en 14 kilómetros. Yo dije: ah, caray, qué buena ruta esta, sin tráfico ni carros. Pero me estaba llevando a la ruta de la penitencia. Fue un día que considero una pesadilla. Fue por dejarme orientar por el waze.

—¿Volverá a dirigir?

Estoy pensando en disfrutar el día a día, a mi familia, a los chicos que están en una linda etapa de formación del club El Diamante. Lo otro, si está en el camino de uno, habrá tiempo para pensarlo. Pero ahora disfruto cada día con los chicos, ya jóvenes, y con el proyecto que se tiene con ellos. Lo demás no es un tema que me esté quitando el sueño que es el volver a dirigir.

