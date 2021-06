Ricardo Gareca ya sabe que es sufrir una goleada con la selección peruana y a partir de ahí buscar la recuperación del plantel. En la conferencia de prensa previa al partido ante Colombia, equipo al cual vuelve a enfrentar, dejó muchas frases, algunas sobre el plantel y el rival. Agregó que no cambiarán de estilo de juego.

Conferencia de prensa de Ricardo Gareca: minuto a minuto

La propuesta de Perú para el partido con Colombia

Siempre intentamos buscar. Creo que Perú a lo largo de este tiempo, independientemente del rival, trata de ser protagonista. Siempre hemos tenido intenciones y eso no va a variar mientras yo sea el técnico de la selección. Lo que pasa es que enfrentamos a selecciones tan buenas que se divide ese protagonismo.

La actualidad de la blanquirroja

Cuando se da una derrota hay errores y también virtud del rival. Es mucho más profundo el tema y resalto que en un partido difícil, logramos mantenernos once en el campo de juego. En un primer tiempo donde le sacamos la posesión a Brasil. También erramos el descuento que nos permitía estar 2-1. Aunque suene impensado para muchos, más allá del resultado, no tengo demasiados reproches de hacerle al equipo. Veo a la selección con posibilidades de seguir creciendo.

Brasil y su difícil presente con el COVID-19

Es un país que quizá se vea más afectado que otras y lamento mucho lo que está pasando. Y en general está afectando a toda Sudamérica. Nos golpea a todos.

Percepción sobre Colombia

Colombia ha crecido muchísimo con el correr de los años, no es algo que nos toque descubrir ahora. Nos ha tocado definir partidos con ellos. No varía el mismo concepto que tenemos.

En relación al reciente partido de Eliminatorias (perdimos 3-0 con Colombia), ¿cambiará el perfil para mañana?

Estamos convencidos de que Perú debe respetar su esencia futbolísticamente. Estratégicamente uno puede cambiar algunas cosas de funcionamiento. Se pueden planificar algunas cosas que tienen que ver para sacar algunos beneficios. Será un partido duro pero los veo bien a los muchachos.

¿Brasil está muy lejos del resto de clubes de Sudamérica?

Hay algo que son una realidad. Unos datos me pasaron, hace seis que no pierden en competencias. Su última derrota en Copa América fue con nosotros, muy difícilmente recibe goles. Por supuesto que es de las mejores y de eso no hay duda, pero Perú estuvo hasta los 84′ del segundo tiempo (peleando)... Luego recibimos dos goles. Por supuesto que los partidos duran 90 minutos y hasta que el árbitro diga el final. Bueno, ganó merecidamente.

Cómo está el equipo desde lo anímico...

El estado de ánimo en general lógicamente no es lo que estábamos buscando. Pero no queda mucho tiempo y ya tenemos que jugar mañana. Hay que dejarlo atrás lo más rápido posible. Brasil ya forma parte del pasado. Y toca con Colombia ver si podemos encaminarnos.

Conferencia de prensa de Ricardo Gareca: la previa

Perú ya dejó atrás la dura caída (4-0) ante Brasil y ahora solo se enfoca en lo que será su próximo encuentro por el torneo continental. Ya instalado en Goiania, el combinado patrio realizó este sábado por la mañana su primer entrenamiento en el recinto deportivo del Club Atlético Goianiense.

Siguiendo lo programado en el rol de actividades establecido por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Ricardo Gareca hablará con los distintos medios de prensa nacionales e internacionales de manera virtual.

Entre las interrogantes más resaltante que tendrá que responder el ‘Tigre’ será explicar el estado físico de Santiago Ormeño, quien no fue tomado en cuenta en el estreno de la Copa América. El atacante del León de México llegó desde México con un dolor en el tobillo izquierdo, el cual no lo ha dejado entrenar con normalidad desde que se sumó a la Bicolor.

Asimismo, se espera que Gareca pueda dar indicios de lo que será el once que alineará contra los ‘cafeteros’. Aunque todo hace presagiar que mantendrá la base parte del equipo que jugó ante la ‘Canarinha’ en Rio de Janeiro.

Será la segunda vez en quince días que peruanos y colombianos se vean las caras en un torneo oficial. El primer choque fue el 3 de junio en Lima por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. El resultado de aquel partido fue favorable al conjunto de Reinaldo Rueda por tres goles a cero.