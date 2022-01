Conforme a los criterios de Saber más

A pocas horas del transcendental partido que afrontará la selección peruana ante Colombia en Barranquilla, es imposible no recordar a Paolo Guerrero. El delantero generó ese gol que acercó a Perú a su regreso a un mundial. Aquel tanto debe ser uno de los más gritados en la historia de nuestro fútbol.

Ese minuto 75 del encuentro entre Perú vs. Colombia en Lima por la última fecha de las Eliminatorias sigue presente en la mente de todos. La selección peruana perdía 1-0 y estaba quedando fuera del Mundial. Sin embargo, una jugada cambió la suerte de la Blanquirroja.

El equipo de Ricardo Gareca no encontraba los argumentos futbolísticos para llegar al empate. James Rodríguez había silenciado el Nacional a los 55 minutos. La selección peruana comenzó a desesperarse, los fantasmas de los procesos pasados comenzaban a rondar por las gradas del estadio.

VIDEO RECOMENDADO

Las ideas se iban perdiendo en la selección peruana. Paolo Guerrero pedía calma y concentración. Miraba al banco de suplentes para ver cómo iban los otros partidos. Pero ningún otro resultado iba a servir si Perú no igualaba el marcador.

Entonces, comenzaron a llover los pelotazos hacia el área de Colombia. Un pase largo de Renato Tapia fue rechazado por la defensa cafetera. Aldo Corzo en su afán de recuperar el balón puso la cabeza y un jugador colombiano el pie. El árbitro cobró tiro libre indirecto para la selección peruana.

El gol de James Rodriguez que pone el 0-1 en el Perú - Colombia y que acerca a colombia al Mundial de Rusiapic.twitter.com/HCcUgyXw0C — Taibo (@Taibo_10) October 11, 2017

-UN GOL CASUAL-

Al frente del balón se pararon Christian Cueva y Paolo Guerrero. Esa presión hizo que ambos hablen de todo, menos que el tiro libre era indirecto. La cabeza de ellos estaba en que tenía que terminar en gol.

Cuando Christian Cueva dejó solo a Paolo Guerrero se dio cuenta de que la mano del árbitro estaba arriba. En la banca de suplentes, todo el comando técnico gritaba que era tiro libre indirecto. Pero ya era muy tarde, el capitán de la selección tenía un objetivo claro.

Paolo Guerrero anotó el gol del empate ante Colombia y puso a Perú en zona de repechaje | Foto: EFE

Paolo Guerrero tomó el balón con mucha decisión y la plena confianza de convertir el empate. Sacó un gran disparo y felizmente David Ospina, quien tampoco se enteró de que el remate era indirecto, tocó el balón.

En plena celebración, la mitad del estadio estaba en silencio mirando al árbitro porque los jugadores de Colombia comenzaron a reclamar. Ricardo Gareca estaba helado pensando que le iban a anular el tanto. Fue Solano el que le explicó que Ospina había tocado el balón.

“No escuché al árbitro. No escuché nada. Yo le voy a pegar al arco, le dije a Christian (Cueva). Tenía pensado eso porque ya le vengo pegando a los tiros libres en mi club. Solo estaba enfocado en eso. Quizá por eso no escuché. Cueva me dijo que era indirecto, pero no escuché. Y gracias a Dios la tocó Ospina”, contó Paolo Guerrero.

Según los registros oficiales, fue autogol de David Ospina; sin embargo, para todos los peruanos fue gol de Paolo Guerrero. Es tanto, llevó a Perú al repechaje y luego a una clasificación al Mundial. El delantero no estará presente este viernes ante Colombia en Barranquilla porque aún no termina de recuperarse de su terapia a la rodilla.

Paolo Guerrero anotó el gol del empate ante Colombia y puso a Perú en zona de repechaje | Foto: EFE

Desde GOL Caracol de Colombia se mostraron indignados como el árbitro Sandro Ricci convalidó el gol de Paolo Guerrero cuando se indicó que era tiro indirecto. (Foto: Getty Images)

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO