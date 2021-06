Conforme a los criterios de Saber más

Con Ricardo Gareca al mando, la selección ha recibido cinco goleadas por 3 o más goles de diferencia y todas han sido ante Brasil y Colombia. Estos dos rivales han sido los únicos de sacarnos esa ventaja en el campo, el último el Scratch la noche del jueves por 4-0 en la Copa América 2021.

El equipo de Ricardo Gareca arribó a su hotel de concentración en Goiana, pensando en su siguiente duelo ante Colombia por la Copa América 2021. La ‘bicolor’ cayó goleada ante Brasil, por lo que necesita de una victoria para soñar con la clasificación a la siguiente fase.

Chile logró convertirnos 4 tantos, pero el resultado fue 4-3 en las Eliminatorias pasadas, igual que Costa Rica que en un amistoso nos hizo tres tantos, pero el resultado fue de 3-2. Solo el Scratch y los cafeteros nos han sacado tanta diferencia.

La última fue la noche del jueves en la Copa América 2021. Brasil repitió lo que se vivió en el 2019, siendo totalmente superior a la selección peruana. Aquella vez fue 5-0. Esta vez el marcador solo llegó al 4-0.

Con esta goleada, el equipo puede quedar muy tocado para el duelo de mañana ante Colombia, por la segunda fecha de la Copa América. ¿Ricardo Gareca seguirá pensando en probar gente? En las anteriores goleadas, así reaccionó el técnico.

La selección peruana disputará su segundo encuentro en esta Copa América 2021 ante el conjunto colombiano y necesita sí o sí una victoria para tener chances de clasificar a la siguiente ronda.

Regresó Vargas

Brasil 3-0 Colombia – Eliminatorias / 17-11-2015

En su partido catorce al mando de la selección peruana, Ricardo Gareca sufrió su primera goleada. Fue Brasil por las Eliminatorias para Rusia 2018. Perú cerró el 2015 con un 3-0 en El Salvador de Bahía luego de ganar a Paraguay en la tercera fecha. Así, en cuatro jornadas, la bicolor apenas sumaba tres puntos en el certamen (derrotas ante Colombia, Chile y Brasil).

Brasil está mejor, indudablemente. Está levantando su nivel, está alcanzando un nivel importante. No es que Perú no tuvo las preocupaciones con Brasil. Pero esto tiene que ver con la efectividad

Ricardo Gareca





En las eliminatorias tienes que ganar, te fortalece. Tenemos el potencial para recuperarnos, no es el inicio pensado. Esto es motivo de análisis porque el saldo es negativo. Vamos a crecer en la medida en que seamos más agresivos

Ricardo Gareca

La necesidad de puntos y la goleada sufrida hizo que Gareca vea la necesidad de cambios en la blanquirroja. Para la convocatoria de marzo 2016, fecha 5-6, sorprendió con la presencia de Juan Vargas, aunque solo jugó ante Venezuela. El llamado del defensor, en ese entonces en el Betis, se dio luego de que superar una lesión.

Como se recuerda, en ese duelo ante los llaneros, los ingresos de Edison Flores y Raúl Ruidíaz le cambiaron la cara al equipo, por lo que Gareca empezó a tenerlos en cuenta. Para sus siguientes encuentros amistosos, apareció el llamado de Miguel Trauco, que se consolidó en el puesto en la Copa América Centenario.

Con dudas a la Copa

Perú 0-3 Colombia – Amistoso / 8-06-2019

Ya con las maletas listas para viajar a Brasil para la Copa América 2019, la selección nacional cerró su preparación con un amistoso ante Colombia en Lima. El marcador fue 3-0 y con ello las dudas de cara al torneo continental.

Perú estuvo a la altura. Nosotros no tuvimos tantas situaciones, tuvimos aproximaciones, pero la imprecisión nos nos hizo tan finos en el último toque

Ricardo Gareca

Algunos muchachos estuvieron un poco mejor, pero en líneas generales el partido se desnaturalizó cuando quedamos con 10 hombres

Ricardo Gareca

Si bien fue un amistoso condicionado por la roja a Yotún cuando el resultado era 1-0 para Colombia. En ese partido el titular en la zaga fue Miguel Araujo, mientras que en el debut de la Copa América ese puesto fue tomado por Carlos Zambrano, que volvía a vestir la blanquirroja luego de tres años y seis meses.

Quien también volvió a aparecer en el primer partido de la Copa América fue Jefferson Farfán. Él no participó en los amistosos ante Costa Rica y Colombia, por estar recuperándose de una lesión a la cadera. Jeffry fue titular ante Venezuela (0-0), marcó un tanto ante Bolivia (3-1) y jugo ante Brasil (0-5), partido en el que sufrió la lesión a la rodilla, que lo sacó de los campos casi por un año.

Frágiles ante el local

Brasil 5-0 Perú – Copa América / 22-06-2019

El término de la fase de grupos parecía ser el final de la selección peruana en la Copa América 2019. La goleada de 5-0 hizo temblar todo el proyecto en el torneo. Araujo fue titular en ese encuentro. Repitió Andy Polo por derecha ya que no tomó en cuenta a André Carrillo, como en los partidos ante Venezuela y Bolivia.

Perú tuvo que esperar a los resultados de los otros grupos para definir si clasificaba o no a cuartos de final, como lo venía haciendo desde 1997.

Nos superaron ampliamente de comienzo a fin, no esperábamos esto pero así se dio, lo más importante es capitalizar todo esto que nos ha pasado, si bien es doloroso, para toda la gente que vino y para nosotros en particular

Ricardo Gareca

Confirmada la clasificación como segundo mejor tercero, el rival en cuartos fue Uruguay. El primer cambio obligado fue la salida del lesionado Jefferson Farfán. Cueva pasó ser el enganche y Edison Flores entró a ocupar el extremo izquierdo. Mientras, Zambrano volvió al titularato.

Además, Gareca tuvo que recurrir a André Carrillo, quien apenas había tenido minutos ante Venezuela. Fue extraño no ver a la ‘Culebra’ en el once, y creció el rumor de una indisciplina que fue desmentida, aunque también su rendimiento en los cuatro amistosos previos al torneo fue muy bajo debido a la inactividad que tenía por no haber jugado desde inicios de mayo con su club Al Hilal.

El 0-0 ante Uruguay finalizó en la definición por penales que Perú pudo superar gracias al penal atajado de Pedro Gallese a Luis Suárez. Perú se metía a semifinales, donde goleó a Chile. De sufrir una goleada en la fase de grupos, la bicolor aplicó otra y se metió a la final, donde Brasil volvió a superarlo.

El peor partido

Perú 0-3 Colombia – Eliminatorias / 3 de junio 2021

Perú ya venía golpeado y la derrota ante Colombia parecía el KO cuando apenas era la quinta fecha de las Eliminatorias. Perú fue controlado y totalmente dominado. Paolo Guerrero estuvo muy fuera de ritmo debido a la lesión que arrastraba, mientras que Advíncula de extremo no era el atacante que pensaba Gareca. El gol y la roja a Miguel Trauco sobre el final del primer tiempo hizo que el partido pasara a ser todo de Colombia.

Nos superaron, fue un partido parejo en el primer tiempo. Estamos en una situación en la que, lamentablemente, recibimos un gol de pelota parada sobe el final y luego vino la expulsión de Trauco. Son situaciones que nos terminaron complicando

Ricardo Gareca

Lo bueno, confirmar la predisposición y nivel de Gianluca Lapadula. Con él de ‘9’ fuimos a Quito y se logró una nueva victoria de esas que lindan con lo épico. Se ‘descubrió’ a Marco López como un lateral confiable y sobre todo, se renovó la confianza de un equipo venido a menos.

Lapadula se ganó el puesto, tanto que Ricardo Gareca no hizo drama en dejar fuera de la convocatoria para la Copa América a Paolo Guerrero.

Terrible inicio

Brasil 4-0 Perú - Copa América / 17 de junio 2021

Para el inicio de esta Copa América, Gareca fue con el once que se esperaba ante las ausencias en la lista de convocados. Corzo de lateral, por Advínvula de permiso en su club. López por izquierda, luego del buen partido en Quito. Y Lapadula al frente en vez de Paolo Guerrero.

Perú intentó defenderse con el balón en los pies, pero nunca propuso algo peligroso en área brasileña. Así, los locales fueron ganando terreno y en base a las diversas características que tiene, abrió el partido para terminarlo en goleada.

Estamos en una etapa donde necesitamos ver muchachos que vivan esta experiencia. La idea es ver y observar para crecer como selección. En cualquier momento puede entrar cualquiera de los que trajimos. Qué mejor experiencia que esta

Ricardo Gareca

Se le criticó mucho los cambios a Gareca. Perú terminó jugando ante Brasil con seis jugadores que militan en la Liga 1: Corzo y Ramos, titulares, más los ingresos de Iberico, Valera, Arias y Távara.

Para el partido del domingo ante Colombia, se espera algunas variantes. Anoche la selección llegó a Goiania para el duelo ante los cafeteros, país al que Gareca no ha podido vencer.

