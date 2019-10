El triunfo de la selección peruana Sub 23 (1-0) sobre Colombia ha dado un respiro al trabajo de Nolberto Solano, que consiguió su primer triunfo como entrenador del equipo juvenil. Pero esto no es suficiente para tapar la nefasta campaña de los Panamericanos ni las deficiencias tácticas que muestra su planteamiento. También se nota la ausencia de un manejo profesional. Esto se vio reflejado en el pedido de algunos dirigentes de clubes de la Liga 1 que solicitaron el regreso de algunos de sus jugadores para disputar la undécima fecha del campeonato.

Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Unión Comercio recuperaron a sus convocados, pero no pasó lo mismo con la Universidad de San Martín de Porres ni Pirata Fútbol Club, que luchan por la permanencia en Primera División. No midió a todos por igual.

Liberar jugadores a puertas de un amistoso importante quita seriedad al proceso, ello es tan irresponsable como no tener liderazgo ni transmitir carácter llamado “hambre de gloria” en posibles futuros convocados para la selección mayor. Esto se ve en la gestión Solano, sin pies ni cabeza y que cada día sorprende con sus decisiones improvisadas.

“El Club Deportivo Universidad San Martín de Porres expresa total disconformidad con la decisión por parte de la FPF con la liberación de los jugadores de la Sub 23 de manera discriminatoria, el cual consideramos que es una decisión desigual, que da lugar a un favoritismo inaceptable”, sostuvo a través de un comunicado.

"Acá no estamos pidiendo que la FPF nos regale nada, simplemente que trate a todos los clubes por igual, que tenga coherencia y equidad, nada más”, dijo el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos. La institución victoriana no pidió que liberen a sus convocados. Fue lo mejor que pudieron hacer, porque Kevin Quevedo anotó el gol del triunfo de Perú ante Colombia de este domingo.

Si nuestro fútbol desea formar una selección competitiva para el preolímpico de Tokio 2020, los clubes no deberían realizar estos requerimientos, ni mucho menos, la cabeza del equipo, Nolberto Solano debería aceptarlos, pues le quita seriedad a su convocatoria e interés al futbolista. Cómo van a prestar atención a un proceso si el fin de semana tienen que jugar el torneo Clausura.

Recordemos también que nuestros jugadores pueden destacar en el torneo local porque el nivel es bajo. “La competencia no es la ideal, se trata de mejorar, pero no es como otras partes de Sudamérica”, dijo Juan José Oré en una entrevista a una radio local, haciendo hincapié en lo importante que es la preparación.

Las selecciones juveniles en Perú no están a la par de las demás, lo vemos cada dos años en los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, con malas campañas. Tampoco puede darse el lujo de dejar de lado nombres importantes.

Que el éxito de la selección mayor se replique también en las demás categorías. Para ello todos los jugadores deben estar concentrados y sus clubes deben colaborar. ‘Ñol’ se sigue equivocando y no hay señales de un cambio sustancial, seguro por su inexperiencia en menores o poco éxito como entrenador. La Sub 23 debe tomarse en serio o tendremos un nuevo papelón.