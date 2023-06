Gianluca Lapadula consiguió el ascenso a la Serie A con el Cagliari de Italia, y cuando todo indicaba que se integraría a los entrenamientos de la selección peruana para enfrentar a Corea del Sur, la FPF informó vía Twitter que el delantero ítalo-peruano no participará de este amistoso y recién se reunirá con el plantel nacional desde el sábado 17 de junio para enfrentar a Japón el próximo martes 19.

Desde la Federación Peruana de Fútbol no se ha comunicado el motivo de la ausencia de Lapadula en el primer amistoso que afrontará la selección peruana contra Corea del Sur este viernes 16 en Busan desde las 6:00 a.m. Sin embargo, el atacante del Cagliari sí estará presente para el segundo amistoso que afrontará Perú en la gira por Asia contra Japón el martes 19 a las 4:55 a.m.