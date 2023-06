Sin el ‘9′ goleador del Cagliari, Juan Reynoso tiene que elegir entre volver a ver a Paolo en actividad con la Bicolor luego de 20 meses o por el momento de Alex Valera, que lleva anotado x goles este 2023.

Según el periodista Jampool Cuadros, que se encuentra en Corea siguiendo las incidencias de la gira de la selección, Juan Reynoso se habría inclinado por Paolo para verlo en acción por primera vez, ya que el atacante de Racing fue la gran novedad en la convocatoria para los duelos en Asia.

Octubre el 2021, Perú recibió a Chile en el Nacional. El último partido de Guerrero con la Bicolor. Fue titular y lo reemplazó Farfán. (Foto: AFP) / DANIEL APUY

Así, Paolo pegará la vuelta con la Bicolor luego de casi dos años. En octubre del 2021 fue el último partido que jugó, de titular ante Chile por las Eliminatorias. Luego de eso, su lesión a la rodilla lo complicó tanto, que entre ese 2021 y el 2022 apenas jugó 10 partidos con Avaí (solo cuatro de titular), hasta este año que llegó a Racing, donde encontró más continuidad.

Su momento vs. Valera

Este 2023 ya casi ha duplicado la cantidad de minutos que tuvo durante todo el año pasado. Con la ‘Academia’ suma 778 minutos de juego en 19 partidos, frente a los 427 que logró en el fútbol brasileño.

“Paolo no necesita carta de presentación. Filtro, ni prueba. Viene a competir. Esa es su esencia”, dijo Reynoso, defendiendo la convocatoria del atacante de 29 años, y por esa jerarquía es que lo haría titular mañana.

Si bien el mismo Guerrero contó que el técnico le había dicho que “el que esté mejor jugará”, hoy, el de mejor momento tendría que esperar en la banca.

Alex Valera lleva menos partidos con Universitario, 17, pero ha marcado once tantos, diez de ellos en la Liga 1 y otro en la Sudamericana, y hay que considerar que no ha podido jugar siete encuentros sea por estar suspendido o por estar en la selección peruana.

Certamen Paolo Guerrero

Racing Alex Valera

Universitario Torneo local LIGA ARGENTINA

13 partidos (5 titular) - de 19 jugados por el club

527 minutos (41′ por partido)

1 gol LIGA 1

13 partidos (9 titular) - de 18 jugados por el club

889 minutos (68′ por partido)

10 goles Torneo Internacional LIBERTADORES

5 partidos (3 titular) - de 5 jugados por el club

231 minutos (46′ por partido)

1 gol SUDAMERICANA

4 partidos (4 titular)

350 minutos (87′ por partido)

1 gol Copa 1 partido (0 titular)

20 min

1 gol - TOTAL 19 partidos de 24

778 minutos - 42′ por partido

3 goles 17 partidos de 24 jugados por el club

(7 ausencias por suspensión o convocatoria)

1239 minutos - 72.8 minutos por partido

11 goles

Por eso, si comparamos el rendimiento de ambos, ambos casi han estado presentes en casi la misma cantidad de partidos, pero mientras Paolo ha jugado en promedio apenas 42 minutos por cada juego, Alex suma 73 minutos.

Hay ocho goles de diferencias entre ambos. Es el momento de Alex Valera en la Liga 1, pero Reynoso apuesta por lo competitivo que es Paolo Guerrero.

“Creo que es momento para verlo jugar al menos 60-70 minutos”, asegura el periodista Diego Rebagliati, quien aclara que el titular siempre va a tener que ser Lapadula, pero ante la ausencia del ‘Bambino’, Paolo debe tomar la opción.

“Está lento”

Quizás sea el momento de ver a Paolo por varios minutos en el campo de juego. En mayo último preocupó en Argentina porque no fue considerado en dos partidos por un dolor en la rodilla. Cuando reapareció tampoco convenció. “En la cancha está muy lento. Cuando el equipo juega mal, es incapaz de generarse chances por sí solo”, no comenta Hernando Maderna, periodista argentino que cubre Racing para el diario “Olé”. “Me sorprendió su convocatoria. No gana muchos duelos aéreos ni de espalda”; comenta.

Según Sofascore, en la Copa Libertadores apenas gana un 40% de los duelos que disputa a nivel del grass y 43% de lo balones aéreos. El promedio es similar en la Liga Argentina.

Jugar en el once de Juan Reynoso exige un nivel físico óptimo para mantener el plan de mucha presión y fricción que propone la selección. Pero también Paolo se puede sentir tranquilo de volver a jugar con compañeros como Christian Cueva o Yoshimar Yotún, quienes con un solo pase pueden dejarlo de cara al gol. O reencontrarse con esos pases milimétricos de Miguel Trauco para sorprender la defensa.

Hoy se dará el último entrenamiento, ya en Busan, y ahí se definirá el once. Por ahora, la jerarquía de Paolo Guerrero está ganando la pulsada en el ataque.

