Perú vs. Costa Rica | “Dejemos de buscar culpables”; por Juan Miguel Jugo

Chirinos el 85, Reynoso el 97, Mendoza en 2004, Pizarro hasta hace poco, ahora Cueva, Ruidíaz y al parecer Advíncula. El hincha peruano siempre trata de buscar un punto para desahogar su fastidio ante un mal resultado. Ello se refleja en las críticas que viene recibiendo nuestro lateral derecho, descalificado por no haber tenido una de sus mejores presentaciones en la derrota de Perú frente a Ecuador, un amistoso que sirve más para probar jugadores y variantes tácticas en vez de continuar con triunfalismos o derrotismos.

De héroe a villano en solo 90 minutos. De ser elogiado por jugar en la liga de España y de marcar a los monstruos del Barcelona, a lapidado por no aguantar una marca en clara falta, así estamos, pero Luis Advíncula es uno de los mejores baluartes del equipo de todos y ha demostrado ser titular indiscutible en el once de Ricardo Gareca. Aldo Corzo lo supo suplir, pero el “rayo” aporta muy bien en el frente de ataque. Quizá un poco de orden al momento de regresar.

---A cambiar el chip---

“Chirinos debió rechazar e impedir que Gareca anote”; “Reynoso arrugó en Santiago”; “Mendoza se falló el gol que nos metía en la lucha”; “Pizarro no sirve en la selección”; “Por Cueva no pasamos de fase”; “Ruidíaz solo mete goles en México y Estados Unidos”, y con peores comentarios de cada uno al respecto. Estas frases y entredichos que no suman a lo logrado en Rusia 2018 nos desnudan como posibles hinchas del resultado y unos apasionados empedernidos.

Con la facilidad de comunicación que nos brindan las redes sociales, destruir honores en cuestión de segundos no cuesta nada, pero construir pasiones, conseguir que nuestro himno suene en otro Mundial, que nuestros jugadores estén en un club de Europa, o en una liga mejor que la nuestra, cuesta más.

Fuimos laureados por la FIFA como la mejor hinchada del mundo, llenamos estadios y estamos presentes, pero también debemos aprender a perder, asumir la derrota y levantarnos. La tormenta ya pasó, los 36 años de estar fuera de mundiales y también la Copa del Mundo, estamos viviendo una nueva era, somos competitivos, pero a la vez no podemos caer en triunfalismos. Derrotas hubo, hay y habrá, pero de los errores debemos seguir aprendiendo.

Si la selección cambio su imagen en el mundo y ya no solo conocen a Cubillas, Chumpitaz, Guerrero y Farfán, hagamos lo mismo. Ya fuimos observados por el mundo y somos incondicionales como se viene mencionando, hagamos lo mismo, pero en nuestro territorio, enseñemos a los más chicos de casa a aprender a asumir derrotas y a seguir manteniendo una línea de crecimiento. Tenemos que entender que este nuevo proyecto no se construye en un santiamén.

Somos más de lo que mostramos ahora.