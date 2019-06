Perú vs. Costa Rica: PNP no permitirá ingreso de banderolas ni instrumentos al estadio Monumental Perú y Costa Rica se verán las caras este miércoles en el estadio Monumental de Ate; sin embargo, en las últimas horas se confirmó que no se podrá ingresar con banderolas e instrumentos a recinto

Perú y Costa Rica se verán las caras este miércoles en el estadio Monumental de Ate; sin embargo, en las últimas horas se confirmó que no se podrá ingresar con banderolas e instrumentos a recinto (Foto: FIFA)