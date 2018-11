Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa de cara al partido frente a Costa Rica, que se jugará el martes, en el Estadio Monumental de la U.N.S.A., en Arequipa. Repasa las mejores frases que dejó el estratega de la Bicolor.

Sobre la derrota frente a Ecuador precisó: "No era lo que esperábamos desde lo futbolístico y en el resultado. Buscaremos en Arequipa mejorar en ambos aspectos. Estarán los mejores para este partido. El resultado va condicionado del 'cómo', siempre es importante la manera, la propuesta que mostramos. Le damos importancia para obtener triunfos. Necesitamos despedir el año de la mejor manera, pero jugando bien".

Luego indicó: "Es un momento en el que queremos ver jugadores sin resentir el funcionamiento. En Estados Unidos sucedió esto, pero sin profundidad. Frente a Ecuador se intentó, pero no fuimos verticales. Se buscan lograr los objetivos dentro del equipo, ojalá eso también nos permita ver nuevos jugadores".

Después dijo: "Todos los partidos son diferentes, que una le gane a otra no es ningún parangón para evaluar a todos. Este partido será muy complicado, tenemos que recuperarnos tras el juego que perdimos. Buscaremos dejar una mejor imagen. Hay que agradecer a la gente por el apoyo".

Sobre la polémica instaurada en redes sociales y la ausencia de Christian Cueva: "No tiene nada que ver la no convocatoria de Christian Cueva con una indisciplina. Es algo que no sucedió. Simplemente estamos en la búsqueda de nuevos jugadores que puedan ser vistos en la selección peruana. Es un derecho que tenemos como entrenador, podemos elegir y cada vez ampliar el universo de jugadores, es necesario".

Ricardo Gareca se pronunció sobre el tema Christian Cueva | Video: captura

Sobre el balance del año: "El balance ha sido irregular, en torno a los resultados y al rendimiento. Sin embargo, estamos convencidos que iremos mejorando".

También se refirió al presente de una de las novedades: "Christofer Gonzáles es un jugador que estamos observando, nos interesa este pasaje en su carrera deportiva. A lo largo de las etapas hubo jugadores indispensables, como sucedió con Óscar Vílchez. Cuando estuvo en Alianza Lima nos interesó mucho, hoy sucede lo mismo con el jugador de FBC. Melgar, está haciendo bien las cosas, ojalá pueda llevarlo a la selección".

Por último, se refirió a Arequipa como sede del 'equipo de todos' de cara al siguiente Mundial: "Arequipa como sede no es algo que decidamos nosotros, es algo que la FPF me tiene que informar a mi. Tiene que ver con lo que la FIFA establece, tengo entendido que las dos sedes no pueden ser de diferentes características. Nosotros nos sentimos a gusto, pero escapa de mi".