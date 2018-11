La selecciones de Perú y Costa Rica se miden este martes en un partido amistoso en Arequipa donde los locales buscarán recuperar las buenas sensaciones perdidas en su derrota de la semana pasada ante Ecuador (0-2) y los visitantes dar una nueva sorpresa como hicieron con Chile (2-3).

El combinado peruano está obligado a ganar a los 'ticos' para que no se enciendan las alarmas de un posible desvío en el rumbo logrado con su participación en el Mundial de Rusia 2018, tras 36 años de ausencia en este torneo.



La selección dirigida por el técnico argentino Ricardo Gareca cuenta solo con un triunfo en sus últimos cinco amistosos después de la Copa del Mundo.



Salvo la contundente victoria frente a Chile (3-0) el pasado mes, Perú cosechó un empate con Estados Unidos (2-2) y tres derrotas, frente Alemania y Holanda, ambas por 2-1; y otra ante Ecuador, la menos esperada de todas.



Los peruanos saltarán a la cancha del Estadio Monumental de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA) con el propósito de reencontrarse con el juego ofensivo que no apareció frente a los ecuatorianos.



Al mismo tiempo, Gareca seguirá dando oportunidades a nuevos jugadores que no estuvieron en el Mundial, en especial el centrocampista ofensivo Christofer Gonzáles, después de que la actuación de Cristian Benavente ante el combinado ecuatoriano no diera el rendimiento esperado.



Por su parte, la selección costarricense llegará a Perú espoleada por su victoria del pasado viernes ante Chile, su primer triunfo en los últimos diez partidos, donde había acumulado un empate y ocho derrotas, todos ellos disputados fuera de su territorio.



Un triunfo de Costa Rica sobre Perú permitiría al equipo que dirige de manera interina Rónald González no firmar el peor año de la actual década, en la que por ahora registra un 25 % de victorias en los partidos disputados en 2018.



"Sabemos que Perú tiene una idea plasmada y consolidada. La renovación de su cuerpo técnico es la consolidación de su trabajo. Tiene un juego claro con y sin la pelota", comentó el defensa Giancarlo González, tras el entrenamiento de este domingo.



Por su parte, el centrocampista ofensivo Elías Rodríguez valoró que Perú "tiene jugadores con buen pie", recordó que "en el Mundial hizo un juego ofensivo y bueno a pesar de no clasificar para los octavos de final", y advirtió que "va a venir con más fuerza porque no ganaron contra Ecuador".



Sin su estrella, el portero del Real Madrid Keylor Navas, la portería de Costa Rica volverá a ocuparla Esteban Alvarado, mientras que el juego ofensivo será responsabilidad nuevamente de Bryan Ruiz y Joel Campbell.



Los 'ticos' se concentraron en Lima desde este domingo, donde realizaron dos entrenamientos y hoy viajarán a Arequipa para hacer un reconocimiento al escenario del partido por la tarde.



El equipo centroamericano deberá lidiar con los 2.300 metros de altitud de Arequipa, un factor al que sus futbolistas no están habituados y que puede jugarles en contra para repetir el triunfo obtenido en Santiago.



- Alineaciones probables:



Perú: Patricio Álvarez; Luis Advíncula, Christian Ramos, Luis Abram, Nilson Loyola; André Carrillo, Horacio Calcaterra, Renato Tapia, Édison Flores; Jefferson Farfán y Yordy Reyna.



Seleccionador: Ricardo Gareca.



Costa Rica: Esteban Alvarado; Ian Smith, Giancarlo González, Kendall Waston, Francisco Calvo; Rónald Matarrita, Bryan Ruiz, Celso Borges, Allan Cruz; Joel Campbell y Jonathan McDonald.



Seleccionador: Rónald González.



Árbitro: por definir.



Estadio: Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).



Hora: 19.30 local (00.30 GMT del miércoles).

