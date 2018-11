Ricardo Gareca, estratega de la selección peruana, conversó con los medios en conferencia de prensa sobre el presente de la Bicolor. El director técnico también se refirió a la ausencia de Christian Cueva en la presente convocatoria. 'El tigre' indicó que no se debe a una indisciplina, negando todas las versiones que circularon en redes sociales.

El estratega expresó lo siguiente: "No tiene nada que ver la no convocatoria de Christian Cueva con una indisciplina. Es algo que no sucedió. Simplemente estamos en la búsqueda de nuevos jugadores que puedan ser vistos en la selección peruana. Es un derecho que tenemos como entrenador, podemos elegir y cada vez ampliar el universo de jugadores, es necesario".

Asimismo, luego hizo un balance sobre lo que sucedió luego del Mundial Rusia 2018: "El balance ha sido irregular, en torno a los resultados y al rendimiento. Sin embargo, estamos convencidos que iremos mejorando".

También se refirió a los nuevos elementos: "Es un momento en el que queremos ver jugadores sin resentir el funcionamiento. En Estados Unidos sucedió esto, pero sin profundidad. Frente a Ecuador se intentó, pero no fuimos verticales. Se buscan lograr los objetivos dentro del equipo, ojalá eso también nos permita ver nuevos jugadores".