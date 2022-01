Conforme a los criterios de Saber más

Todos juegan. Mientras Ricardo Gareca afina detalles para el amistoso de este domingo ante Panamá pensando en el choque clave ante Colombia (28/01) en Barranquilla por Eliminatorias 2022, la Federación Peruana de Fútbol se reunió con el ministro de Salud, Hernando Cevallos, para definir la presencia de público en el Perú vs Ecuador del próximo 1 de febrero, tras la visita a la ciudad colombiana.

“Esta mañana se logró un importante avance en la decisión de llevar a cabo el partido Perú vs. Ecuador por las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial Qatar 2022, con público en las tribunas”, informó, a través de un comunicado, la FPF sobre las conversaciones con el sector de salud.

DT El Comercio pudo conocer que, en principio, el acuerdo sería para que se complete el 30 o 35 por ciento de aforo, respetando todos los protocolos de bioseguridad en medio del incremento de casos en esta tercera ola de COVID-19 por la súper contagiosa variante Ómicron. Aunque hay posibilidades de que se pueda jugar con 50%, esto debido a que la vacunación continúa avanzando a paso firme.

Partidos con público

en Perú en 2021 Torneo Estadio Aforo Perú vs. Uruguay Eliminatorias Qatar 2022 Nacional 20% Perú vs. Venezuela Eliminatorias Qatar 2022 Nacional 20% Perú vs. Chile Eliminatorias Qatar 2022 Nacional 20% Perú vs. Bolivia Eliminatorias Qatar 2022 Nacional 20% Alianza vs. Cristal Liga 1 - finales Nacional 30% Cristal vs. Alianza Liga 1 - finales Nacional 30%

Además, el encuentro ante el combinado norteño será el 1 de febrero, dentro de dos semanas, tiempo en el que, en el mejor de los casos, empiecen a descender la curva de contagios, así como ha venido sucediendo en otros países donde predomina la variante Ómicron.

La Bicolor busca cerrar las Eliminatorias con el apoyo de la incondicional hinchada que no pudo estar en el inicio, pero sí mostró su fidelidad en las últimas fechas. Ante Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia, el equipo de todos jugó en el Estadio Nacional con 20% de aforo.

En las finales de la Liga 1 2021 el Minsa también dio luz verde para la vuelta del público a los estadios en un partido del torneo local. En ambos encuentros fue con un 30% del total.

Recuerda cómo le fue al equipo de Ricardo Gareca en partidos amistosos frente a selecciones centroamericanas.

¿Cómo está la situación en otros países?

Solo restan cuatro fechas para que culminen las Eliminatorias. Perú está en el quinto lugar con 17 puntos, los mismos que su próximo rival, Colombia (4°, con mejor diferencia de gol). Y así como ambas selecciones se jugarán el todo por el todo para clasificar a Qatar en estos cuatro partidos, otras seis selecciones todavía sueñan con ir al Mundial. Solo Brasil y Argentina ya están clasificados. Por ello, el apoyo de la hinchada es fundamental.

Colombia, por ejemplo, nos recibirá en Barranquilla el próximo 28 de enero, a las 4 p.m., con un Estadio Metropolitano completamente repleto: 45 mil personas en las gradas. Ecuador y Paraguay, por ahora, han informado que tendrán el 50% de aforo cuando enfrenten a Brasil y Uruguay, respectivamente.

Chile recibirá a Argentina en el Estadio Zorros del Desierto de Calama con un 60% de su capacidad. Es decir, siete mil personas en las tribunas. El Venezuela vs. Bolivia, que se jugará en Barinas, aún no ha definido si será o no con público.

Aforo en otros países

próxima fecha Eliminatorias Estadio Aforo Colombia vs. Perú Metropolitano 100% (45 mil) Ecuador vs. Brasil Casa Blanca 50% (20 mil)* Paraguay vs. Uruguay Nueva Olla 50% (22 mil) Chile vs. Argentina Zorros del Desierto 60% (7 mil) Venezuela vs. Bolivia Agustín Tovar Por confirmar *Podría reducirse.

