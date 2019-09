Perú vs. Ecuador: Carlos Zambrano fue la novedad en el entrenamiento de la selección en Estados Unidos

La selección peruana continuó este miércoles con su preparación con miras al amistoso que sostendrá frente a Ecuador, este jueves en Estados Unidos. La principal novedad fue la presencia de Carlos Zambrano, y con lo que el grupo trabajó con todos sus convocados.

El defensor de la selección peruana, quien se unió a la concentración la noche del último martes, fue parte del tercer entrenamiento de la 'Blanquirroja' en las instalaciones del RBNY Training Facility.

"Me gustaría jugar ambos (partidos). Si el profesor me requiere, estaré ahí. Los partidos ante selecciones sudamericanas son importantes, no hay que verlos como amistosos", confesó Carlos Zambrano en su llegada a tierras estadounidenses.

La selección peruana tendrá este jueves, desde las 7:00 p.m., su primera prueba en la jornada doble de fecha FIFA, en el Red Bull Arena. Cinco días después, el conjunto que dirige Ricardo Gareca se medirá con Brasil en Los Angeles.