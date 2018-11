Ingresó por André Carrillo, se tiró a la derecha y todos imaginaron que esa era la indicación de Ricardo Gareca. Pero no fue así. Christofer Gonzáles no tuvo el rendimiento esperado en el Perú vs. Ecuador debido a que ocupó una posición que no era la que le encomendaron. El argentino habló del desempeño de 'Canchita'.

Christofer Gonzáles fue el tercer cambio de la selección peruana en el amistoso contra ecuador. Ingresó en el lugar de la 'Culebra' Carrillo, pero no precisamente para ocupar esa posición. Ricardo Gareca contó, tras el partido, qué esperaba del volante de Melgar.

"Si se tiró para la derecha fue porque encontró un lugar ahí, pero no porque yo le haya dicho eso. La idea mía era que vaya por el centro y que busque asociarse con Benavente y con Farfán", contó Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca compareció ante los medios tras caer 2-0 frente a Ecuador | Video: captura

¿Pero le gustó el lugar en el que jugó Christofer Gonzáles? El mismo entrenador reveló que no. "No era lo que estaba buscando. No me agrada esa posición para él", contó.

Lo bueno para Christofer Gonzáles es que la revancha puede llegar pronto en una ciudad y una cancha que conoce muy bien como es el Monumental de la UNSA. Por ahí, con más espacios, el volante podría mostrar todas las razones que determinaron su convocatoria y podría convertirse el conductor que busca Ricardo Gareca.