La selección peruana recibe a Ecuador esta noche por las Eliminatorias a Qatar 2022. Un partido muy importante para ambos países que están muy cerca de sellar su clasificación a la Copa del Mundo. El Tricolor, sobre todo, tiene la primera opción de que ganando ya tiene su boleto asegurado. Mientras que Perú debe sumar de a tres para estar a nada de una nueva experiencia mundialista. El equipo de Ricardo Gareca ya sabe cómo hacerle daño al equipo de Gustavo Alfaro.

Antes de analizar cómo le podría hacer daño Perú a Ecuador esta noche en el Nacional, habría que resaltar que el factor que debe priorizar la selección peruana es la paciencia durante el desarrollo del encuentro. No puede desesperarse porque le puede pasar lo que vivió en la Copa América 2021.

En el torneo continental, Ecuador madrugó a la selección peruana con 2 goles. Fue un primer tiempo para el olvido, donde se vio a un combinado blanquirrojo muy desesperado para buscar el gol. Ahí comenzaron a dejar espacios y más las desatenciones en defensa, llegaron los tantos en contra.

El equipo de Ricardo Gareca necesita sumar en su próximo partido, para seguir con opciones de conseguir un cupo a la próxima Copa del Mundo. Conoce todos los detalles del partido frente a Ecuador.

Entonces, el arma principal para hacerle daño a Ecuador parte desde la tranquilidad de Perú. La selección peruana debe mantener la calma, dejar de lado esos nervios y concentrarse que tiene 90 minutos para lograr otra victoria histórica .

No puede haber exceso de confianza. Eso sería un autogol. Recordar que más allá de la victoria ante Colombia, Perú sigue siendo una selección que viene sorprendiendo a todos. Nadie imaginó que iba a volver a tener un sprint final como el que está logrando. Eso lo consiguió con tranquilidad, los pies sobre la tierra y trabajo en equipo.

-PUNTOS DÉBILES DE ECUADOR-

A partir de la tranquilidad y concentración, Perú debe comenzar a buscar los puntos más vulnerables de Ecuador. El equipo de Gustavo Alfaro, físicamente es impresionante. Sin embargo, la mayoría carece de técnica y esto es algo donde la Blanquirroja le saca ventaja.

Cuando no juega en la altura, Ecuador no la pasa tan bien. En ataque sí siguen siendo peligrosos, en defensa han mejorado, pero no es que esté consolidada. La pareja de centrales Félix Torres (25 años, Santos Laguna de México) y Piero Hincapié (20 años, Bayer Leverkusen de Alemania) viene cumpliendo una labor muy aceptable.

Perú vs. Ecuador: Gianluca Lapadula, cuando tiene espacios, se le hace más fácil superar al defensa. En la foto se puede ver cómo queda mal parado en defensa la selección ecuatoriana.

“Una de las fortalezas que tiene el equipo de Alfaro es la defensa con dos zagueros jóvenes, que van muy bien al juego aéreo para defender y atacar. Torres lleva dos goles e Hincapié, uno”, dice Gabryel Pacheco, periodista ecuatoriano.

La defensa de Ecuador es su lado más débil. Pueden ser muy altos, fuertes y rápidos; sin embargo, les cuesta marcar. Sobre todo, tienen problemas para referenciar a los hombres en ataque. Con un pase filtrado o una pared, el muro defensivo queda totalmente al descubierto. Perú ya sabe cómo hacerle daño. Hasta en Quito consiguió una victoria e igualó un 2-0 abajo en la Copa América.

Ecuador cuando está ordenado defiende con mucha gente. Uno de sus volantes se pone entre los centrales. En estas circunstancias, Perú debe apelar al remate de larga distancia.

-LAS ESPALDAS-

Tanto Hincapié y Torres son centrales que suelen anticipar a los delanteros. En esa virtud ecuatoriana, Perú podría encontrar una gran oportunidad para hacer daño. Con esa exquisitez para cubrir el balón, se podría sacar a estos centrales de sus posiciones dejando vulnerable a Ecuador.

Ya fuimos testigos que a Ecuador le cuesta defender cuando lanzan pases a profundidad a las espaldas de los centrales o laterales . Como la línea defensiva juega muy adelantada, se exponen a que ocurran este tipo de jugadas. Así Perú y otras selecciones le hicieron daño varias veces.

Así queda la defensa de Ecuador cada vez que el rival lanza un pase profundo. Esta es una constante que Perú debe seguir aprovechando.

En su último partido ante Brasil, Ecuador se expuso mucho y producto de un pase largo, llegó la expulsión de su arquero Alexander Domínguez. Además, cuando van al ataque, dejan muchos espacios. La defensa se demora en regresar.

Y aquí tiene volver a realzar la figura de Yoshimar Yotún. Como apareció Edison Flores, es momento que la selección vuelva a tener ese pase milimétrico de Yoshi hacia los delanteros. En realidad, esta tarea también lo tiene que cumplir Renato Tapia, Sergio Peña o el reemplazo de Christian Cueva.

Ecuador ataca con mucha gente. Esto hace que deje muchos espacios. Con un pase, Sergio Peña termina dejando solo a Lapadula. Los centrales ecuatorianos salen mucho y les va mal con estos lanzamientos.

-LAPADULA Y EL DESMARQUE-

La posición de delantero está hecha para jugadores listos, pícaros e inteligentes. No es un puesto exclusivo para aquel que esté parado en el área esperando alguna oportunidad. Gianluca Lapadula tiene esos ingredientes mencionados que lo hacen un atacante muy interesante. Su mayor virtud es su inteligencia de juego a la hora de buscar espacios entre los defensas .

El delantero del Benevento de Italia sabe que siempre hay huecos entre los defensas y eso lo aprovecha al máximo. Lleva a sus rivales a moverse de su posición, generando dudas entre quién irá a marcarlo y así ocasionando errores para sacar alguna jugada de peligro.

Ecuador suele quedar mano a mano. Será importante las diagonales de Carrillo para agrupar rivales y dejar libre a otros compañeros.

Los movimientos de Lapadula hacen más fácil la tarea de los volantes que saben que deben realizar ese pase entre líneas o lanzar balones largos hacia la espalda de los defensas. Ahí siempre va a estar Gianluca, en el “hueco” para quedar a tiro de gol o ejecutar alguna jugada colectiva como ya lo hizo dos veces ante Ecuador.

Producto de su buen desmarque, el delantero de la selección peruana marcó un gol ante Ecuador y generó 2 tantos. Eso se debería repetir esta noche. Esperemos que llegue de la mejor manera.

Lapadula es el jugador sombreado. Ve que su compañero tiene el balón y de inmediato busca el espacio libre para recibir el pase.

-EL BUEN PIE-

La gran baja de Perú ante Ecuador será la de Christian Cueva. Será la primera vez que el 10 de la selección peruana se pierda un partido en estas Eliminatorias a Qatar 2022. El atacante es irremplazable, pero la blanquirroja ha demostrado que tiene jugadores con bien pie.

Ahí están Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Edison Flores, Raziel García y Gabriel Costa. Todos ellos, jugadores con buen trato del balón en la mitad de la cancha. Cualquiera de ellos, es capaz de sorprender con un pase de otro partido.

Ecuador se desespera cuando al frente tiene un jugador talentoso. Se agrupa mal y vuelve a dejar espacios. Aquí Lapadula aprovecha el desorden para quedar a tiro de gol.

Pero el que sí tiene que mostrar su mejor versión es André Carrillo. Si no está Christian Cueva, la “Culebra” tiene que aparecer, ponerse el equipo al hombro y ser ese jugador desequilibrante que nos ha puesto de pie en varias jugadas.

La presencia de André Carrillo en ataque es otra de las armas que tiene Perú para hacerle daño a Ecuador. Si el jugador de Al Hilal está en una gran noche, la selección peruana también la pasará muy bien.

