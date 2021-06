Conforme a los criterios de Saber más

Al recordarse la histórica clasificación de Perú al Mundial de Rusia en el 2018, se pueden mencionar varios momentos clave. Desde la victoria por 4 goles a 1 de visita en Asunción, hasta el empate con Colombia en el Estadio Nacional. En el medio del camino, hubo un partido que le dio a la Blanquirroja las reales chances de seguir viva en las Eliminatorias: el triunfo de visita a Ecuador en Quito por 2-1. Después de ese triunfo, la Selección Peruana tuvo un camino más despejado para clasificar al repechaje ante Nueva Zelanda y, después, participar en una Copa del Mundo tras 36 años de ausencia.

La siempre complicada altura de Quito, sumado al calor de un partido que se jugará a las 4 de la tarde hora local, son unos factores a tener en cuenta al pisar la casa de la selección de Ecuador. A 2734 metros sobre el nivel de altura, el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde Ecuador suele jugar sus partidos internacionales, recibirá a la oncena peruana en donde será un duro partido por revertir el mal momento que vive el Perú.





La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.

A día de hoy, el equipo solo cuenta con un punto de quince posibles. Tras cuatro derrotas seguidas contra Brasil, Chile, Argentina y Colombia, el equipo dirigido por Ricardo Gareca visitará la altura de Quito el martes 8 de junio para intentar escalar en la tabla de posiciones. La situación de Ecuador es completamente opuesta a la peruana. Tras golear a Colombia en casa por 6-1 y caer derrotado en Brasil, el equipo del norte se ubica en la tercera posición con unos sólidos 9 puntos.

En el pasado, durante su etapa como entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca ha enfrentado a Ecuador en cinco ocasiones. Dos de ellas en miras a la clasificación a Rusia 2018, una vez en la Copa Centenario y dos veces en amistosos.

Ecuador, el siempre difícil rival del norte

Se podría decir que Ecuador no es el rival más recurrente de Ricardo Gareca dentro de su ciclo en la Selección. De los 73 partidos que el argentino ha dirigido, solo se ha enfrentado en cinco ocasiones a la ‘Tricolor’. Con dos victorias, un empate y dos derrotas, Perú durante la ‘era’ Gareca lleva una performance positiva frente a Ecuador. Las dos victorias se dieron durante la etapa eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, mientras que las derrotas en amistosos posteriores a la Copa del Mundo. El empate, sin embargo, se dio durante la Copa América Centenario en el 2016.

¿Cómo le fue a la Bicolor en cada encuentro? A continuación, el detalle.

Ecuador 2-2 Perú – Copa América Centenario

La Conmebol cumplió 100 años de creación y, como homenaje, se celebró en Estados Unidos un torneo especial que reunió a los 10 equipos de América del Sur y más invitados de la región. Con un buen arranque ante Haití, Perú se enfrentó a Ecuador en la segunda jornada. Gracias a dos goles tempraneros de Christian Cueva (5′) y Edinson Flores (13′), Perú adelantó en el marcador, pero el duelo terminó en empate.

La ‘Blanquirroja’ se clasificó como primero del grupo con 7 puntos tras una polémica victoria a Brasil. Ecuador le siguió en el segundo puesto con 5 puntos. En cuartos de final, Perú se cruzó con Colombia, donde la selección nacional cayó derrotada por 4-2 en los penales.

Perú 2-1 Ecuador – Eliminatorias Rusia 2018

Por la primera ronda de las eliminatorias, Perú, con 7 puntos en la tabla, recibió a Ecuador en Lima. El equipo peruano venía de ganar por 3-0 ante Bolivia y, con ello, la confianza en el equipo estaba en su máximo nivel.

En un partido duro y luchado, Christian Cueva adelantó a Perú por medio de un penal a los 19 minutos. No obstante, Gabriel Achilier no demoró en empatar el marcador y a los 31′ del primer tiempo no había un ganador. No fue hasta los 78 minutos que Renato Tapia pudo romper el empate y asegurar a Perú con 10 puntos en la tabla general.

Ecuador 1-2 Perú – Eliminatorias Rusia 2018

Exactamente un año y un día después, el 5 de setiembre del 2017, Ecuador recibió a Perú en Quito. A más de 2000 metros sobre el nivel del mar, Perú se enfrentó en el calor del norte ante una selección que empezó con una racha de victorias importantes al comienzo de la clasificatoria.

Sin embargo, la ‘Blanquirroja’ sorprendió a todos al ganar de visita en la altura ecuatoriana. En un partido bastante apretado y que se definió en los últimos 20 minutos, fue Edison Flores quien abrió el marcador a los 73′. Para sorpresa de todos, tres minutos más tarde Paolo Hurtado, con un remate cruzado, anotó el 2-0 para Perú. Enner Valencia descontó de penal para Ecuador.

Esa victoria hizo que Perú subiera sorpresivamente al cuarto lugar de la clasificación a Rusia 2018. Además, se rompió la mala racha de no haber ganado nunca en esa plaza.

Perú 0-2 Ecuador – Amistoso

Tras la participación de Perú en la Copa del Mundo, la selección nacional tuvo una serie de amistosos hasta que empezase la siguiente competición oficial: la Copa América Brasil 2019. Después de empatar por 1-1 en Connecticut contra Estados Unidos, Perú recibió a Ecuador en Lima. Los goles llegaron de la mano de los Valencia. A los 47′, Antonio Valencia adelantó a la selección norteña. 30 minutos después, Enner Valencia concretó la derrota peruana en casa.

Este significó el penúltimo partido del 2018 para Perú, un año histórico para el deporte peruano y en especial para el fútbol nacional, donde se rompieron malas rachas y estuvo lleno de alegrías para el país.

Perú 0-1 Ecuador – Amistoso

Después del histórico subcampeonato en la Copa América ante Brasil, Perú jugó su primer amistoso contra la selección norteña. Nueva Jersey recibió a ambas selecciones en lo que sería la apertura de una serie de partidos amistosos como preparación para el camino al mundial de Qatar 2022.

Erick Castillo anotó el gol del triunfo para Ecuador a los 47′, pero, a pesar de la derrota inicial, Perú tuvo un largo camino de amistosos ante equipos de la región, donde también le ganó a Brasil meses más tarde. El martes 8, Perú jugará por sexta vez en la etapa de Ricardo Gareca como técnico ante Ecuador. Ahora, en un mal momento, la selección tendrá que poner todo en la cancha para sacar adelante alguno de los puntos –necesarios- que estarán en juego los 90 minutos.

