La selección de Ecuador no pasa actualmente por un buen momento. De no haber conseguido ningún punto en la última fecha doble de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 a encontrarse últimos en el grupo B de la Copa América jugada en Brasil. Con tan solo un punto y cerca de la Eliminación, Ecuador parece pasar por un proceso totalmente distinto al de la selección peruana. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro solo ha conseguido un punto en los últimos cuatro partidos jugados. Si bien es cierto que pertenecen a competiciones diferentes, Ecuador sumó tres derrotas consecutivas.

Caso contrario es el de Perú, que, pese a caer goleado ante Colombia y Brasil, Ricardo Gareca parece haber encontrado en el medio un camino para repotenciar el equipo . Un triunfo de visita ante Ecuador en Quito y una victoria ante Colombia por Copa América dejan buenas sensaciones en la tienda Blanquirroja de cara a la revancha ante los norteños.

Así, los momentos de estos equipos son, en el papel, distintos. Con un Perú que parece haber aprendido de sus errores en el último mes y con un Ecuador que no parece levantar cabeza. Solo un triunfo en el partido de hoy dejaría al equipo ecuatoriano con vida de cara a la última jornada, donde verá a Brasil. ¿Ha cambiado en algo el rendimiento de Ecuador desde la última vez que se enfrentó a Perú?

Ecuador, de buen inicio y mal presente

La selección ecuatoriana pareció aprovechar bien el año 2020 y la seguidilla de partidos en el inicio de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Tras perder contra Argentina en la primera fecha, Ecuador pasó por encima de Uruguay, Bolivia y Colombia en las tres fechas siguientes. Así, con 9 puntos de 12 posibles, Ecuador parecía, desde el arranque, un candidato fijo a estar en el Mundial.

Sin embargo, una visita a Brasil con derrota incluida y una sorpresiva victoria peruana en Quito le restó la posibilidad de sumar algún punto en la última jornada doble. Aun así, el buen colchón de puntos conseguidos le permiten descansar en el tercer lugar.

En la Copa América, sin embargo, perdió 1-0 ante Colombia y se dejó empatar por Venezuela. Ahora, como último en el grupo, solo un triunfo ante Perú haría que Ecuador pudiese optar por la clasificación a la siguiente etapa.

Ecuador y la crisis de resultados

Han pasado 218 días desde aquel 6-1 sorpresivo ante Colombia. Son 7 meses que la selección ecuatoriana no consigue un triunfo. Desde ese día, Ecuador ha jugado 4 partidos y solo ha podido empatar uno, siendo los tres restantes derrotas, y todos ellos en un solo mes: junio del 2021

Pero, ¿qué lleva a una selección a tener una racha tan seguida sin notar algún cambio? Tanto la prensa ecuatoriana como ex jugadores le echan cierta responsabilidad a Gustavo Alfaro. “No se entiende cómo el profe Alfaro deja tanto tiempo en el banco a Gonzalo Plata, al parecer tiene que buscar libros de como alinear”, dijo Raúl Avilés, ex jugador ecuatoriano y ahora periodista deportivo.

Cabe recordar que fue el mismo Gonzalo Plata quien le anotó el gol del descuento a Perú en Quito, donde Plata pudo burlar a toda la defensa peruana y disparar para romper el arco a Pedro Gallese. Según Avilés, Alfaro cuenta con dificultades para leer el partido y saber mover la banca en el momento adecuado. Si bien mencionó a Plata y su no titularidad a pesar de ser uno de los jugadores más influyentes y habilidosos del plantel actual , Alfaro también cometió una serie de errores ante Venezuela.

El ex técnico de Boca Juniors decidió no mover la banca cuando Ecuador se encontraba por encima del marcador. Sin embargo, Venezuela realizó cambios ofensivos para poder buscar el empate, pero Alfaro no tuvo respuesta frente a ello. ¿El resultado? El empate por 2-2. Sin embargo, para Alfaro el motivo de la derrota se debe a las desconcentraciones del equipo al momento de defender las pelotas que llegan a su área.

“Hoy generamos oportunidades, pero nuevamente las desconcentraciones nos han costado”, dijo Alfaro en la rueda de prensa después del empate ante Venezuela. También, según el entrenador de Ecuador, el problema de la desconcentración se puede resolver con trabajos en la interna. El problema es que, al tener las fechas tan seguidas dentro de la Copa América, solo hay 3 días de diferencia entre cada partido.

Si bien se puede trabajar con el equipo, no son sesiones ni ciclos largos de trabajo donde el entrenador puede practicar tácticas o ensayar con un sector del campo. O bien se prepara el partido ante el siguiente rival, o se ven los errores pasados. ¿El punto a favor? Ambas selecciones se conocen y se han enfrentado hace menos de un mes. Tanto Perú como Ecuador no variarían en mucho sus alineaciones iniciales. Si Alfaro reconsidera el poner a Gonzalo Plata desde el arranque, daría más juego en la ofensivo a Ecuador.

Sin embargo, la defensa de Perú ha cambiado mucho tras caer por 4-0 ante Brasil. En la victoria ante Colombia, se vio a ambos laterales seguros y con bastante entrega física, y a los centrales concentrados en las pelotas paradas. Además, Pedro Gallese está pasando por un buen momento tras tener varias jugadas de gol que logró rechazar.

Perú vs. Ecuador y el cupo a la siguiente fase

Quince días después, Perú volverá a enfrentar a Ecuador. Con un presente peruano más dulce que el ecuatoriano, ambas selecciones se juegan el pase a la siguiente fase de la Copa América. Perú cuenta con ventaja, pues con tres puntos tiene casi asegurada su clasificación, y se enfrenta en la última fecha a Venezuela. Sin embargo, Ecuador, de no ganar hoy, verá en la última fecha a un Brasil que suma una racha de 9 victorias consecutivas.

Sin haber cambiado mucho y con la presión de ganar, Ecuador irá a romper la racha de derrotas ante un Perú que con nuevos jugadores parece haber encontrado un punto de balance entre la veteranía de los mundialistas y la juventud de los nuevos convocados. Por su parte, Ecuador, con más jóvenes promesas que nunca y en medio de un recambio generacional, tratará de corregir los errores que los llevaron a sumar 1 punto en los últimos cuatro partidos.

