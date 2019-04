Perú vs. Ecuador: dos remates en el palo salvaron a la Blanquirroja en el Sudamericano Sub 17 | VIDEO Los palos jugaron un papel importante en el Perú vs. Ecuador. El cuadro norteño pudo anotar el 2-1, pero no tuvo suerte en el juego por el Sudamericano Sub 17

Los dos remates que impactaron en el palo y salvaron a Perú. (Captura y video: Movistar Deportes)