Conforme a los criterios de Saber más

Con una estampa de 1.85 metros de altura imponía respeto y temor a los defensas rivales. De tranco largo y olfato goleador, el atacante asomó a inicios de los años 90 como la esperanza de gol en el fútbol ecuatoriano. Nos referimos al “Tanque” Eduardo Hurtado, mundialista de Corea y Japón 2002, considerado el segundo goleador histórico de la “Tricolor”, charló con El Comercio en la previa del Perú-Ecuador en la Copa América. Desde Guayaquil, el ex futbolista, de 51 años, recordó los partidos contra la blanquirroja, destacó el juego de Gianluca Lapadula, espera que renazca su selección y llamó la atención al técnico Gustavo Alfaro.

Hurtado ante Perú. Rebosio en su marca. (Foto: Reuters)

Siempre rompió redes ante Perú. Anotó en Eliminatorias a Francia 98′, hasta en amistosos.

—¿Los Ecuador-Perú le traen buenos recuerdos?

(Risas). Afortunadamente siempre les anotaba, pero el fútbol es así. Conocí mucha gente en Perú. Sea oficial o amistoso, siempre traté de hacer las cosas por mi selección. Recuerdo cuando les ganamos en Guayaquil, en el Monumental, teníamos una gran selección, nos iban ganando, pero remontamos y marqué dos goles. Pero hay un gol especial que recuerdo con mi selección, él último que marqué justamente ante Perú en el estadio Olímpico de Atahualpa . Un tiro libre que me quedó justo a los pies y rematé con fuerza a un costado. Goles que han significado mucho para mi y la selección.

—¿La defensa peruana pegaba mucho?

Claro, recuerdo a los hermanos Soto. Siempre los enfrentaba en Lima, Guayaquil o en Quito. Tanto de enfrentarlos, terminé haciendo amistad con ellos. Otro es el “Puma” Carranza, era de esos volantes que pegaba, pegaba. Yo siempre, como delantero, analizaba a los defensores que enfrentaba.

—En su época de futbolista, ¿alguna selección ganó en Quito?

Nosotros habíamos hecho del estadio Olímpico de Atahualpa un fortín en mi época, muy bien adaptados a la altura, bien motivados por la hinchada. No perdíamos en Quito, pero ahora nos cuesta mucho.

—¿A qué se debe?

Hay muchos jugadores que juegan fuera del país pero a nivel del llano. Cuando vienen a la altura de que les cuesta mucho. La altura les está pegando mucho más que a los rivales que vienen a Quito.

Perú enfrenta a Ecuador en un encuentro válido por la cuarta fecha de la Copa América 2021. Los dirigidos por Ricardo Gareca buscan la clasificación en el grupo A.

—Integró la selección que resurgió el fútbol ecuatoriano…

En mi época teníamos un buen entrenador como Dusan Dráskovic, Francisco Maturana y ya se veía que el fútbol ecuatoriano estaba cambiando. Teníamos ganas y deseos de clasificar a un Mundial, y se logró. Después volvimos a ir y se demostró que Ecuador había cambiado futbolísticamente. Ahora hay jóvenes de edad, pero que han jugado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, así que ojalá levanten en la Copa América.

—¿Cómo avizora el Ecuador-Perú en Copa América?

Perú nos ganó en Quito, así que ahora vamos por el desquite (risas). Esperemos que nuestra selección se levante con la pierna derecha y pueda seguir con vida en la Copa América.

La selección peruana venció a su similar de Ecuador en la altura de Quito y sumó 4 puntos en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022. Los goles fueron anotados por Christian Cueva y Luis Advíncula, ambos tras pase de Gianluca Lapadula. (Fuente: América)

—¿Por qué le cuesta anotar a Ecuador?

Estar cambiando a los delanteros en cada momento. Entonces, los chicos que juegan de extremos o volantes, no tienen seguridad de sus atacantes. No es como sumar seguidilla de partidos. Nos estamos equivocando. Cada partido cambian de delanteros, no hay tranquilidad para los volantes y terminan echándole la culpa a los centradores. Falta ese entendimiento a través de la seguidilla de partidos. Nos preocupa no marcar goles, que nuestros delanteros no anoten lo que necesitamos.

—Perú corrió, metió y ganó en Quito. ¿Le sorprendió?

Nos cayó muy fuerte la derrota. Nadie se imaginaba que iban a ganar en Quito. Sabemos que tienen buenos jugadores, pero después de lo que hizo Ecuador ante Uruguay y Colombia, no veíamos una derrota con Perú. Estoy preocupado, ya que la selección empezó bien las Eliminatorias, pero no es lo mismo en la Copa América.

—¿A quienes debería tenia referenciado Gustavo Alfaro?

Hay un jugador que me sorprendió y gustó mucho, juega en posición, Lapadula. Pensé que no iba a poder correr en Quito y suplir a Paolo Guerrero . Fue el único en punta y se mantuvo fuerte hasta el último. No le afectó la altura. No me imaginé que pueda correr así, pero es bueno para Perú al no estar Paolo. Lapadula es un luchador dentro del campo. Después está Carrillo, muy desequilibrante, a Cueva no hay que darle libertad, felizmente no estará Advíncula, quien viene y va. Son jugadores a tomar en cuenta, ya no puede suceder lo mismo que en Quito.

El delantero italo peruano salió del hotel de concentración rumbo al entrenamiento de este lunes y mostró molestias al caminar

—¿La Copa América es un ensayo a la próxima fecha triple de las Eliminatorias?

La gente acá está enojada, nuestra selección ya no está para ir solo a participar, de paseo. Personalmente pido que Ecuador debería estar disputar una final, llegar a cuartos final, nosotros lo hicimos en el 93′ y desde ahí no se ha podido hacer una buena Copa América. En ese momento solo teníamos a dos jugadores en el extranjero, Aguinaga y el que habla. Ahora tenemos una gran mayoría de jugadores en el extranjero con muy buen pie y nos quedamos con la ilusión que hagan una buena Copa América, pero nos están debiendo lo que es la selección de Ecuador.

—¿A qué peruanos recuerdan en Ecuador?

A Juan Carlos Oblitas y Roberto Palacios. Dejaron bien en alto a Liga de Quito. Siempre hay un agradecimiento, pues vinieron a mostrar su capacidad y dejaron su granito de arena en el fútbol ecuatoriano. Después en Perú, tengo gratos recuerdos. Es un orgullo haber enfrentando en un campo de juego a grandes selecciones y equipos. Un saludo al “Pato” Cabanillas, gran amigo mío.

—¿Cómo está la salud en Ecuador?

Seguimos cuidándonos. La gente sigue muriendo por el coronavirus, pero ya se está levantando muchas restricciones, así que a no descuidarnos. Esperemos que el Ecuador- Perú sea un lindo partido, que gane el que menos errores cometa. Sigan apoyando a su selección y a seguir cuidándonos.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO