Esta selección peruana, que vive en estado de máximo festejo, tiene un silencioso mérito: ocho de los jugadores que estuvieron en la victoria ante Colombia no fueron parte del plantel que clasificó a Rusia 2018. Si los resultados son favorables para Perú en los próximos tres partidos de Eliminatorias, no solo celebraremos el pase a Qatar 2022, sino que la blanquirroja está transitando por una saludable renovación.

Hay dos columnas fundamentales que sostienen este proceso de recambio: el papel de liderazgo y crecimiento de los mundialistas (desde Gallese hasta el mismo Carrillo) y la planificación de un comando técnico que en dos meses cumplirá siete años en el Perú.

Quizá aún no hemos medido en su real dimensión que Perú volvió a una semifinal de Copa América (el año pasado) sin Paolo Guerrero , sin Jefferson Farfán y sin Alberto Rodríguez. Estos tres futbolistas de la generación del 84 no eran piezas de sencillo recambio. No estamos refiriendo a los dos hombres más importantes en el ataque de la primera era de Gareca y el defensor más sólido de la última década (titular para Markarián y para Gareca hasta el 2018).

La actual selección tiene un promedio de edad de 28 años, lo cual confirma que el cincuenta por ciento de este equipo podrá llegar sin problemas al próximo proceso de Eliminatorias 2026. Del equipo que fue citado para los partidos ante Colombia y Ecuador, 19 jugadores son menores de 30 años.

Esta selección que puede acercarse a su segundo mundial consecutivo hoy es el equipo de Callens en defensa, de Peña en la volante y de Lapadula en la delantera. A la planificación de este proceso de selecciones, podemos sumar una feliz circunstancia que se repitió después de cinco años. Para iniciar la remontada rumbo a Rusia 2018, Gareca pudo ensayar la renovación del plantel en la Copa América Centenario en el 2016, en Estados Unidos. Para acercarse a Qatar 2022, Perú recalculó el camino en la Copa América del año pasado.

Desde este Diario manejamos esta información: Ricardo Gareca ha comenzado a considerar la opción de quedarse un proceso más. Sin embargo, el ‘Tigre’ no iniciará ninguna negociación con la Federación Peruana de Fútbol hasta que se conozca el desenlace de estas Eliminatorias.

Mientras tanto, este entrenador argentino no solo busca seguir sumando victorias en las Eliminatorias, sino también quiere reforzar la consolidación de jugadores como Marcos López, Jhilmar Lora, Jesús Castillo y Jairo Concha. Hay otros como Luis Abram y Sergio Peña que fueron los más jóvenes en el anterior proceso y hoy son indiscutibles en la bicolor. Si Perú clasifica al Mundial de Qatar, Abram y Peña formarán parte de la lista. Tendrían su gran revancha luego de haber quedado fuera de la nómina de Rusia 2018 en los días previos al viaje hacia Moscú.

Más allá de algunos nombres nuevos, hay coincidencias con la clasificación a Rusia 2018: renovación del equipo en Copa América, triunfos consecutivos, golpes de visita y la influencia de un jugador infravalorado (por casi todos) como Christian Cueva. Con decisiones acertadas, con algunas declaraciones polémicas, lo de Gareca en el futuro también se podrá analizar desde su legado. La herencia podrá registrar más de diez jugadores de selección consolidados para los próximos cinco años. La alegría, por el momento, ha llegado por partida doble: en tiempo presente y en futuro.

