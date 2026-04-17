Resumen

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Perú vs Ecuador EN VIVO: a qué hora juegan, en qué canales ver el partido y dónde pasan transmisión ONLINE por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina desde el Estadio Olímpico Atahualpa.(Foto: ITEA Sports)
Perú vs Ecuador EN VIVO: a qué hora juegan, en qué canales ver el partido y dónde pasan transmisión ONLINE por la fecha 7 de la Liga de Naciones Femenina desde el Estadio Olímpico Atahualpa.(Foto: ITEA Sports)
Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico Atahualpa por la séptima fecha de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 18 de abril del 2026, a las 4:00 de la tarde (hora peruano), que son las 6:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Perú y todo el territorio sudamericano; Win Play lo pasa en Colombia; mientras que Fox Sports, fuboTV y ViX lo transmiten en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos en páginas poco confiables.

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