Ver Perú vs. Ecuador Femenino Sub 17 EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Francisco Rivera Escobar por la fecha 4 del hexagonal final del Sudamericano Femenino. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 21 de mayo de 2025, a las 3:00 p.m. (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? DirecTV Sports transmite en Sudamérica todo el Sudamericano, por streaming la señal encargada es DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.