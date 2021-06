Conforme a los criterios de Saber más

Se queda sin oxígeno Gianluca Lapadula, pero no deja de correr, de buscar, de intentar. Y tiene premio. El atacante nacido en Italia celebró su primera victoria con la selección peruana y nada menos que con él como figura. Sus asistencias para el 2-1 sobre Ecuador en Quito hicieron que el Perú celebre.

No tenía experiencia jugando en altura, pero en el campo no se notó. Hizo lo que las circuntancias mandaban. Si había que buscar el espacio, iba. Si había que aguantar, lo hacía. Si tenía que tomar aire y pedir que no le pasen el balón, de igual forma. Partidazo ya con eso. Pero a ello le sumó dos pases gol.

El delantero ítalo peruano se siente motivado tras su llegada a la bicolor.

Los portales estadísticos Sofascore y OPTA le dan, por error, solo una asistencia a Gianluca Lapadula - le conceden a Yotún el otro pase-. Pero lo vio todo el país, Lapadula fue quien generó los dos tantos blanquirrojos.

Goles Partido (parcial) Cómo se dieron André Carrillo Paraguay 0-1 Perú Despeje de Gómez, remate de André André Carrillo Paraguay 2-2 Perú Centro de Trauco, cabezazo de André André Carrillo Perú 1-0 Brasil Despeje de Marquinho, derechazo de André Renato Tapia Perú 2-1 Brasil Lateral de Yotún, despeje de Casemiro, remate de Tapia Christian Cueva Ecuador 0-1 Perú Carrera de Lapadula, pase al medio para Cueva Luis Advíncula Ecuador 0-2 Perú Combinación Lapadula-Advíncula. El lateral encara y remata.

Pero fue más que eso el atacante nacional. Según Sofascore, logró 3 pases claves -los dos goles y en la que dejó a Cueva solo frnete al arco- y recuperó 8 balones. Para este portal, tuvo un puntaja de 7.2, solo superado por Christian Cueva con 7.4.

Estos son los números de Lapadula en su partidazo ante Ecuador

Lapadula vs. Ecuador Cifra Dato Minutos 89 Reemplazado por Guerrero Asistencias 2 Cueva / Advíncula Remates 2 Uno al arco, otro fuera Toques 29 Pases 18 14 pases buenos Duelos ganados 3 Duelos perdidos 9 Duelos aéreos ganados 2 Duelos aéreos perdidos 4 Despejes 2 Intercepciones 1 Entradas 1 Fuente: Sofascore/ OPTA

Gianluca Lapadula se ha ganado su espacio en la selección peruana a punta de esfuerzo. Debutó en el duelo ante Chile en Santiago y hasta ahora no se había topado con un buen rendimiento del equipo en general. El jueves pasado ingresó ante Colombia y se notó su jerarquía.

En Eliminatorias Cifra Partidos 4 Minutos 234 Titular 2 Ingresó 2 Cambiado 1 Remates 3 Asistencias 2 Fuente: Sofascore / OPTA

MÁS EN DT: