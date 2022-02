La selección peruana no tiene una buena actuación ante Ecuador, por la fecha 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, y cae parcialmente por 1-0 en el Estadio Nacional. Gianluca Lapadula, quien no pudo jugar por un problema en la nariz, se encuentra en la tribuna del recinto y no ocultó su preocupación por el resultado.

Noticia en desarrollo...