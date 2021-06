Conforme a los criterios de Saber más

La selección peruana vive sus horas más críticas en la era Gareca. ¿Alguien lo duda? A pesar de la durísima goleada ante Colombia por Eliminatorias (3-0 en casa), hay puntos importantes para rescatar del partido jugado en el Estadio Nacional. Uno de ellos fue la presencia de Gianluca Lapadula, quien entró como reemplazo por Yoshimar Yotún en el minuto 65 del segundo tiempo. ¿El delantero del Benevento debería ser titular este martes ante Ecuador? Aquí exponemos algunas razones para sustentar esta propuesta.

Si bien solo tuvo 25 minutos en la cancha ante Colombia, Lapadula dejó buenas impresiones y se llevó comentarios positivos de la prensa en general sobre su desempeño. El atacante ítalo-peruano generó más de una ocasión peligrosa de gol y participó en balones divididos y jugadas de riesgo. Como resultado de ello, el delantero acabó con un ligero sangrado en el rostro.

Ahora, Perú tiene como objetivo a Ecuador, que jugará como local en Quito. Frente a este duro partido, Ricardo Gareca podría replantear su once inicial, debido a la ausencia de Miguel Trauco, quien recibió una roja a los 45′, y el condicionante de la altura ecuatoriana.

Con tres partidos jugados con la camiseta peruana, Lapadula ha sido parte del once inicial una sola vez. El delantero partió desde el minuto 1 frente a Argentina en Lima, vistiendo la camiseta número 9. Los otros dos, ante Chile y Colombia, reemplazó a alguno de sus compañeros en la segunda etapa de juego.





Gianluca Lapadula tuvo todas las ganas, pero poco pudo hacer para cambiar el destino del partido. (Foto: Violeta Ayasta).

Lapadula, ¿la mejor opción del ataque peruano?

Gianluca Lapadula fue recién elegible por Perú desde noviembre del 2021. Tras una larga historia de idas y vueltas con Ricardo Gareca, quien viajó a Italia en en el 2016 para conversar con el delantero, Lapadula fue convocado para la fecha doble ante Chile y Argentina.

El delantero del Benevento Calcio apareció como una novedad en el equipo peruano y se presentó como una fuerte carta en el ataque para la Bicolor. Si bien no ha contado con la totalidad de minutos posibles, Lapadula ha demostrado que puede aportar al equipo en diversas aristas. A continuación, los cinco motivos por los cuáles Gianluca Lapadula debería ser titular ante Ecuador en Quito.

1. Edad:

Si bien Lapadula no es un jugador joven, pues tiene 31 años, es mucho menor que el 9 indiscutible de la selección peruana: Paolo Guerrero. El ‘Depredador’, con 37 años cumplidos, viene de una larga recuperación tras una lesión en la rodilla derecha. Si bien jugó los 90 minutos completos ante Colombia, hay un factor clave en el siguiente partido: la altura de Quito.

En el 2017, antes de un partido amistoso, Guerrero declaró sobre su experiencia en jugar con altura. “Me probaré en el partido contra Jamaica en Arequipa para ver muchas cosas porque es un poco complicado para mí jugar en altura, pero trataré de adaptarme al cien por ciento y hacer un buen partido. No me ha ido muy bien que digamos, no estoy acostumbrado a jugar en altura”, dijo a Movistar Deportes.

Ahora, cuatro años después, una opción más joven aparece para Ricardo Gareca: Gianluca Lapadula. El atacante, con seis años menos, puede servir como pieza de arranque aprovechando su fuerza y capacidad de resistencia en la dura plaza de Quito.

Paolo Guerrero, el capitán e histórica carta de gol peruana, tiene hoy 37 años. (Foto: EFE).

2. Perfil de jugador:

En la Serie A, Gianluca Lapadula se ha mostrado como un jugador versátil dentro del área como fuera de ella. En Perú, se ha repetido el mismo patrón. Trazó diagonales al vacío marcando el pase para los mediocampistas, llamar la atención de la defensa rival para generar espacios en el resto del campo y un buen juego de espaldas al arco son las principales características del delantero ítalo-peruano.

Además, quedó demostrado ante Argentina que, cuando Lapadula no encuentra la pelota, tiende a bajar un poco de su posición para adentrarse al mediocampo y buscarse por sí mismo la bola. También, muestra un buen remate a corta y larga distancia. Prueba de ello es la ocasión de gol que generó ante el arquero Ospina el jueves pasado. A los 77 minutos de juego, un poco más adelante de la media cancha, Lapadula soltó un derechazo

3. Trayectoria futbolística:

Gianluca Lapadula es un jugador formado en Europa y que ha sabido mantenerse dentro del fútbol de primer nivel. Habiendo jugado siempre en Europa, el delantero ha jugado siempre en Italia, salvo por un pequeño paso por Eslovenia. Lapadula ha vestido las camisetas del Parma, Pescara, A.C Milan, Genoa, Lecce y Benevento, entre otros. Dentro de su palmarés se encuentran la Copa de Eslovenia y la Supercopa de Italia con el A.C Milan.

El delantero de la Selección Peruana aprovechó su tiempo libre para conocer Barranco en su primera visita a las calles de Lima.

4. Competitividad:

Como ya se mencionó, Lapadula no conoce otro fútbol a nivel de clubes que no sea el europeo. Y, para lograr mantenerse a la altura de ese fútbol, se debe tener un rendimiento bueno y estable a lo largo de los años.

Dentro de sus números como futbolista profesional a nivel de clubes, Lapadula ha marcado un total de 133 goles en 312 partidos. Si bien su equipo terminó ocupando una plaza de descenso en la Serie A, Lapadula llegó a anotar 8 goles en la temporada 2020-21. La temporada donde más anotó fue con el Lecce, marcando 11 goles en el año 2019-2020.

5. Buen momento actual:

Lapadula ha tenido, en promedio, una buena temporada en cuanto a anotaciones en la Serie A. A pesar de haber descendido con el Benevento Calcio, el atacante fue siempre la primera opción para su técnico. Es así, que Gianluca llega a la convocatoria de Ricardo Gareca con bastante recorrido en la temporada y en una buena forma física, lo cual le permitiría aguantar el calor y la presión de la altura de Quito. El presente de la selección peruana en cuanto a goles no es bueno, ya que solo se han anotado 4 goles en 5 partidos.

Si bien la presencia de Lapadula en la cancha no es un gol asegurado, su buena condición física y su estilo de juego pueden llevar a Perú a recuperar alguna sonrisa.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

La Confederación Sudamericana de Fútbol, mediante su cuenta de Twitter, reveló el calendario oficial de la Copa América 2021 que se celebrará en Brasil. La selección peruana debutará ante el anfitrión en Río de Janeiro.