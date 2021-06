En la víspera del Perú vs. Ecuador en Quito por las Eliminatorias, Gustavo Alfaro alertó que, pese al mal arranque de la Bicolor en ese torneo, no debe confiarse antes de encarar el partido. Y razón no le faltó al técnico, pues cayó 2-1 en casa en el camino a Qatar 2022. Ahora, con más recaudos, el estratega argentino destacó todas las fortalezas que destacan en el conjunto nacional.

El técnico de la ‘Tricolor’ indicó que una de las ventajas de la Blanquirroja es la cantidad de partidos que tienen como grupo: “(Perú) Sabe manejar los tiempos, es un equipo que tiene mucha experiencia. Tiene 495 partidos oficiales de jugadores, lo que le da un promedio de 44-45 por jugador contra 191 de Ecuador, que da 17. Entonces, para estar en ese promedio necesitamos jugar 24 partidos oficiales”.

Gustavo Alfaro continuó con los elogios dirigidos al adversario en el certamen continental e indicó en conferencia de prensa que “este es un plantel joven que ha sumado experiencia y no podemos esperar una eliminatoria completa y dos Copa América para tener el mismo nivel de experiencia que tiene Perú”.

Asimismo, ‘Lechuga’ Alfaro destacó el manejo de Ricardo Gareca, a pesar del inicio complicado que tuvimos en las Eliminatorias. “Tiene un técnico muy bueno, muy capaz, que sabe manejar muy bien ese tipo de cosas, pero yo confío plenamente en lo que somos nosotros. Perú es un equipo que va a salir a manejar el partido. Viene de ser el último finalista de esta Copa ante Brasil. Y más allá de que le tocó un arranque que no fue bueno en la Eliminatoria, está en proceso de recuperación”.

Con relación a su selección fue bastante claro: no renunciará al ADN que vienen mostrando a lo largo de su proceso, más allá de que hasta el momento solo tengan un punto en la Copa América: “Tenemos que estar tranquilos y pacientes, porque tenemos las condiciones para jugar todos los partidos como lo hemos hecho, confiando en lo que somos porque sabemos que estamos preparados”.

Gustavo Alfaro, a su vez, manifestó: “Ecuador juega en líneas muy cortas, lo hizo contra Colombia, lo hizo contra Brasil acá, el no traicionar la propia idiosincrasia del fútbol ecuatoriano, la cual es con un jugador técnico, rápido, potente. Buscamos movilidad, la soltura de los laterales en ataque. A eso no renunciamos”.